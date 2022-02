Taxe santé: Legault accusé d’avoir «niaisé» les Québécois

Le premier ministre, François Legault, s’apprête à annoncer qu’il renonce finalement à imposer une «contribution santé» aux adultes non vaccinés même s’il avait dit vouloir présenter un projet de loi en ce sens début février.

Selon la cheffe de l’opposition officielle, Dominique Anglade, le premier ministre a carrément «niasé» les Québécois sur cet enjeu.

«Je pense que [François Legault] a lu un sondage ce matin qui lui disait que, finalement, ce n'était pas une bonne idée. C'est un gouvernement, encore une fois, qui a tenté de faire une diversion, qui a tenté de ne pas répondre aux questions alors qu'il avait complètement perdu le contrôle, qui a proposé quelque chose qui était irréfléchi», a-t-elle déclaré.

Selon le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, François Legault doit des explications à la population à propos de cette volte-face.

«C'est broche à foin, c'est de l'incompétence. Je pense que les Québécois vont se mettre de plus en plus à se poser une question: sur quoi se base François Legault quand il prend des décisions?», s’est-il insurgé.

Le leader parlementaire du Parti québécois, Martin Ouellet, y voit un nouveau «yo-yo» de la part du gouvernement, à l’image de la gestion des mesures sanitaires ces derniers temps.

«On demande au gouvernement de cesser les yoyo et surtout d'arrêter de jouer au poker avec les Québécois et Québécoises et de jouer franc jeu sur ça», a-t-il dit.

Si cette mesure, aussi connue sous le nom de «vaccimpot» ou «impôt vaccin», a été annoncée en point de presse il y a près de trois semaines, aucune date d’entrée en vigueur n’avait encore été décidée par le gouvernement Legault.

«Ce n’est pas une priorité pour moi. Ce qui est une priorité, c’est que les gens aillent se faire vacciner», avait d’ailleurs déclaré le ministre de la Santé, Christian Dubé, en entrevue à TVA Nouvelles lundi soir.

