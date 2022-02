Tom Brady confirme sa retraite du football professionnel

Le quart-arrière Tom Brady a confirmé sur ses réseaux sociaux sa retraite du football professionnel, mardi avant-midi.

L’homme de 44 ans a confirmé ce que plusieurs sources avaient rapporté la fin de semaine dernière; la chaîne ESPN indiquait samedi que le septuple vainqueur du Super Bowl ne reviendra pas au jeu la saison prochaine.

«J’ai fait beaucoup de réflexion la semaine passée et je me suis posé des questions difficiles. Et je suis tellement fier de ce que j’ai accompli. Mes coéquipiers, mes entraîneurs, mes adversaires et mes partisans méritent le meilleur de moi-même, mais à l’heure actuelle, il est préférable de laisser la place à la prochaine génération d’athlètes dédiés et engagés», a écrit l’ancien des Patriots de la Nouvelle-Angleterre ayant disputé les deux plus récentes campagnes chez les Buccaneers de Tampa Bay.

Plus de détails à venir.