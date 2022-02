Une année giboyeuse

Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dévoilait hier les diverses statistiques de chasse pour l’année dernière.

Avec toutes les restrictions en lien avec la pandémie, de nombreux adeptes ont choisi de passer plus de temps en forêt et de pratiquer leur activité de prélèvement préférée.

En 2020-2021, selon le site du ministère, plus de 542 704 permis de chasse ont été vendus à des Québécois, ce qui constitue la meilleure année depuis près d’un quart de siècle.

Le nombre de licences vendues à des non-résidents a pour sa part établi lui aussi un nouveau record, à la baisse, pour des raisons évidentes. Il s’est situé sous la barre des 4000, alors que bon an, mal an, il se chiffre normalement entre 10 000 et 22 000.

Photo courtoisie

Le roi

À lui seul, notre plus grand mammifère, l’orignal, a suscité l’intérêt de plus de 180 000 nemrods. Il s’agit là de données semblables à celles de 2013-2014. En fait, depuis 2009, le nombre de sportifs s’est toujours maintenu à plus de 170 000. Au total, c’est 25 264 rois de la forêt qui ont été déjoués l’automne dernier dans l’arrière-pays.

Les zones 1 et 2 du Bas-Saint-Laurent demeurent les plus productives avec des récoltes de 5262 et de 4451. La région entourant le lac Saint-Jean, la 28, suit de près avec 4417 bêtes. L’Abitibi s’est encore une fois distinguée avec 2914 animaux.

La récolte des femelles était permise cette année dans de nombreuses régions, ce qui a pour effet de faire varier les statistiques annuelles.

Le prince

Le cerf de Virginie, souvent appelé le fantôme de la forêt, a attiré plus de 135 000 chasseurs dans les boisés. Cette donnée est similaire à celle de la période précédente et supérieure de 10 000 à celle de l’année la plus basse des 20 dernières, soit 2019-2020.

Imaginez, il y avait eu 171 000 passionnés de chevreuil en 2007 ! La récolte a été très fructueuse l’automne dernier avec 52 862 cerfs comparativement à 48 424 l’année d’avant et à 47 600 en 2019. Ces chiffres démontrent que le cheptel se porte bien.

Une hausse marquée a été enregistrée en Outaouais, en Gaspésie, en Chaudière-Appalaches, dans le Bas-Saint-Laurent, dans les Laurentides et dans Lanaudière.

Photo courtoisie

Mis à part Anticosti, qui règne au haut du peloton avec ses 6304 captures, les nemrods des zones 3 O, 5 O, 8 E, 8 N et 10 E ont réussi à franchir le cap des 2000 chevreuils, ceux de la 7 N, de la 7 S et de la 6 N le seuil des 3000, et ceux de la 10 O le chiffre de 3994.

Les zones 4 et 6 S sont les secteurs les plus productifs du continent avec 5067 et 5851 cerfs.

Environ 20 000 sportifs se sont procuré un deuxième permis, et de ce nombre, 2485 ont eu la main heureuse en pouvant attraper une deuxième bête.

La relève

Les 30 et 31 octobre derniers se déroulait l’activité « Relève à la chasse ». Plus de 1600 participants, soit le double de l’année précédente, ont pu récolter 240 chevreuils. On estime que 70 % de cette nouvelle clientèle avait de 12 à 17 ans et que 29 % étaient des femmes.

Le glouton et le dindon

Même si les adeptes non-résidents de la chasse aux ursidés étaient absents, le ministère a enregistré une année record sur trois décennies avec 19 900 permis vendus.

Un total de 5800 ours a été déjoué, dont 87 % à la chasse sportive et 13 % par les piégeurs.

Photo courtoisie

C’est au printemps qu’il y a le plus de captures, soit 5335 ou 92 % du nombre d’animaux enregistrés.

La période printanière 2021 a été la plus populaire de tous les temps dans la Belle Province avec 21 200 adeptes en forêt. Ils ont intercepté 8409 gallinacés comparativement à 8599 l’année précédente. On estime à 2100 chasseurs ayant réussi à charmer un deuxième dindon à barbe.

La chasse automnale, qui se déroule en même temps que plusieurs autres activités de prélèvement n’a intéressé que 3100 nemrods. Ces derniers ont récolté 500 glouglous, dont 67 % étaient des femelles.