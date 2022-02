Vent de jeunesse pour Les Olivier

Un vent de jeunesse souffle plus que jamais sur le gala Les Olivier alors que les humoristes de la nouvelle génération dominent les principales catégories de la 23e édition qui se tiendra le 20 mars. En tête de lice, Pierre-Yves Roy-Desmarais est cité dans quatre catégories, dont les convoitées Découverte et Olivier de l’année.

Plus d’un mois après que sa tournée s’est arrêtée brusquement en raison du reconfinement des salles, Pierre-Yves Roy-Desmarais a vu sa journée de mardi s’égayer instantanément lorsqu’il a pris connaissance des nominations pour les Olivier.

« Je n’ai pas l’impression d’être dans le feu de l’action en ce moment, parce qu’il n’y en a pas d’action, dit-il. Mais de sentir qu’il y a une petite reconnaissance de l’industrie et de mes pairs, j’en suis honoré. »

Comme l’an dernier, le gala de l’humour sera charcuté des cinq catégories de scène qui ponctuaient habituellement sa soirée. Parce qu’il n’y a pas eu de nouveaux spectacles lancés durant les dates du recensement (entre le 1er octobre 2020 et le 30 septembre 2021), l’organisation a dû laisser tomber les catégories Spectacle, Auteur, Concepteur, Metteur en scène et Meilleur vendeur.

« On espère que ces catégories-là seront de retour l’an prochain, mentionne la directrice générale de l’Association des professionnels de l’industrie de l’humour (APIH), Joanne Pouliot. Il y a des nouvelles tournées qui souhaitent redémarrer le plus tôt possible. »

En parcourant la liste des nommés, on remarque à quel point les jeunes humoristes y sont en majorité. Il faut dire que plusieurs catégories (Capsule web, Podcast, Capsule radio) touchent des médias qui ont davantage été adoptées par la nouvelle génération.

Même la prestigieuse catégorie de l’Olivier de l’année a presque été balayée par la nouvelle garde, avec neuf humoristes sur dix qui ont 35 ans ou moins. Seul François Morency sauve l’honneur pour « les anciens ».

Record féminin

Pas moins de 16 humoristes féminines sont parmi les finalistes cette année, un record pour les Olivier.

« Ça démontre la réalité dans le milieu, dit François Bellefeuille, qui est de retour à l’animation. Les filles sont de plus en plus présentes. Elles sont pertinentes et drôles. C’est bien normal qu’on les voie plus en nomination. »

Les mesures sanitaires étant encore très strictes, le gala pourrait bien reprendre la même formule que l’an dernier, où seuls les artistes en nomination avaient le droit d’assister à l’événement en personne.

« Quand j’ai accepté de revenir cette année, j’étais certain que je pourrais aller roder mes blagues dans les semaines avant le gala, dit Bellefeuille. Ce n’est pas nécessairement mon métier d’aller faire des numéros pour la première fois live à la télé devant un million de personnes (rires). »

Les principales nominations

NUMÉRO D’HUMOUR DE L’ANNÉE

Bas de contention, Alexandre Bisaillon

Les maladies mentales, Maude Landry

Parler en public sans Powerpoint, Jean-Michel Martel

Vasectomie, Silvi Tourigny

Y’a personne, Pierre-Yves Roy-Desmarais

CAPSULE OU SKETCH WEB - HUMORISTIQUE DE L’ANNÉE

Amateur 3, Jo Cormier

Le conflit, Alexandre Forest

Maman écrit, Pierre-Yves Roy-Desmarais

Noël en Carole – finement, Silvi Tourigny

Vox pop – Manifestation anti-vaccin et anti-passeport vaccinal, Guy Nantel

ÉMISSION TÉLÉ - HUMORISTIQUE DE L’ANNÉE

Corde raide

Entre deux draps

Infoman

Le prochain stand-up

Roast battle : Le grand duel

SÉRIE DE FICTION - HUMORISTIQUE DE L’ANNÉE

Les beaux malaises 2.0

Discussions avec mes parents

La maison-bleue

Les mecs

Rue King

PODCAST - HUMORISTIQUE SANS SCRIPT DE L’ANNÉE

3 bières

Couple ouvert

Entre 2 lèvres

Set up, prémisse, punch

Tout le monde s’haït

PODCAST - HUMORISTIQUE AVEC SCRIPT DE L’ANNÉE

L’académie du voyage de Bruno Blanchet

Faisez vos recherches !

François Bellefeuille : 3.7 planètes

Les pires moments de l’histoire avec Charles Beauchesne

Sportnographe, Le balado

DÉCOUVERTE DE L’ANNÉE

Pascal Cameron

Simon Deslile

Matthieu Pepper

Pierre-Yves Roy-Desmarais

Richardson Zéphir

OLIVIER DE L’ANNÉE