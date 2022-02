Visée par aucune plainte, Marie Montpetit revient siéger à l’Assemblée nationale

Avec en main la preuve qu’elle n’est visée par aucune plainte officielle, la députée Marie Montpetit reviendra siéger au parlement à compter d’aujourd’hui.

L’élue de Maurice-Richard remettra ainsi les pieds pour la première fois à l’Assemblée nationale depuis son éjection du caucus libéral par sa cheffe, Dominique Anglade, à la fin octobre.

Selon les informations alors rapportées, Marie Montpetit était visée par des allégations de harcèlement psychologique anonymes, et par une plainte.

Heureuse d’être de retour à l’Assemblée nationale en cette journée de rentrée parlementaire pour continuer de servir les citoyens qui m’ont élue.



Lisez ma déclaration ci-dessous. 👇 #polqc #assnat pic.twitter.com/0y9lEhv4px — Marie Montpetit (@Marie_Montpetit) February 1, 2022

Or, aucune plainte officielle n’a été déposée à son endroit, comme le prouve le document émis en vertu de la Loi d’accès à l’information et obtenu par l’Agence QMI.

Qui plus est, Marie Montpetit dit n'avoir été rencontrée à aucun moment en lien avec des allégations de harcèlement ou d’intimidation et aucune enquête n’est en cours ou n’a eu lieu.

«Concernant ces allégations, on a refusé de me rencontrer, de m’exposer la nature de faits et de me permettre d’être entendue. On m’a également refusé une enquête neutre et indépendante pour laquelle j’ai offert ma pleine collaboration», a-t-elle affirmé, par voie de communiqué, mardi.

Malgré son «profond désaccord» quant à la façon dont la situation a été gérée, Marie Montpetit ajoute avoir choisi de ne pas entendre de démarches pour réintégrer le caucus libéral.

«C’est donc dignement et sereinement que je retourne à l’Assemblée nationale et que je continuerai de faire mon travail pour représenter les citoyens qui m’ont élue», a-t-elle conclu.

