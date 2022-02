Zachary Brault-Guillard rejoint la formation nationale

Le défenseur Zachary Brault-Guillard ira prêter main-forte à l’équipe nationale canadienne en prévision du prochain match de qualification de l’équipe pour la Coupe du monde de la FIFA au Qatar en 2022.

Canada Soccer a en effet annoncé mardi que le joueur du CF Montréal était ajouté à la formation. Il remplacera Steven Vitoria, suspendu pour accumulation de cartons jaunes, qui ne pourra pas prendre part au duel contre le Salvador, mercredi à l’Estadio Cuscatlán.

L’entraîneur-chef John Herdman est toutefois bien loin d’être inquiet. Il y voit plutôt une occasion de donner de l’expérience à Brault-Guillard, qui peut par ailleurs dépanner de bien des façons.

«Nous devons continuer à construire la profondeur et avoir autant d'options que possible, a fait valoir Herdman selon des propos rapportés par le quotidien "Edmonton Journal", mardi.

«Nous avons fait venir Zachary à quelques reprises et il a été brillant. Il est polyvalent et peut jouer à gauche et à droite et peut jouer à l'arrière ou à l'aile, donc il nous donne une vraie flexibilité, étant donné que Vitoria va être suspendu.»

Brault-Guillard a disputé cinq matchs avec l’équipe nationale, faisant ses débuts le 16 octobre 2018 lors d’un match de qualification de la Ligue des Nations de la CONCACAF.

Aux aguets

Le Canada débarquera au Salvador après deux victoires consécutives contre le Honduras et les États-Unis (5-2-3). Invaincu dans la phase finale de qualification, il se retrouve en tête du groupe de la CONCACAF avec six victoires et quatre matchs nuls.

Il n’est pas question, toutefois, de prendre le Salvador (2-5-3) à la légère, puisque les États-Unis, le Mexique (5-2-3) et le Panama (5-3-2) sont toujours en embuscade. Puisque seules les trois premières nations de ce tournoi qualificatif obtiennent automatiquement leur billet pour le Qatar, un seul faux pas peut faire très mal.

Herdman a d’ailleurs louangé son gardien Milan Borjan, qui a fait preuve de leadership après la victoire contre les Américains.

«Nous savons que nous devons rester humbles et garder les pieds sur terre, a ainsi concédé Herdman. C'est un match énorme et les joueurs en sont bien conscients. [Borjan] l'a dit tout de suite après le match contre les États-Unis alors que nous étions au centre du terrain: "Profitez du moment, mais nous avons trois points énormes que nous devons aller chercher [au Salvador]".»