Guy Saint-Pierre C.C., G.O.Q., ing.



C’est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de monsieur Guy Saint- Pierre, survenu paisiblement à son domicile montréalais le 23 janvier 2022 à l’âge de 87 ans. Fils aîné d’Alice Perra et d’Armand Saint-Pierre, arpenteur géomètre de Victoriaville, il laisse dans le deuil son épouse tant aimée Francine Garneau; leurs enfants, Marc époux d’Élaine Déry, Guylaine épouse de Luc Harvey, et Nathalie épouse de Robert Bernier; ses petits-enfants Mathieu, Laurence, et Stéphanie conjointe de Michaël Paris et son arrière-petite-fille Annabelle. Il laisse également dans le deuil sa belle-soeur Thérèse Maheu veuve de son frère Denis Saint-Pierre; son beau-frère Roger Garneau époux d’Andrée Renaud, ainsi que plusieurs neveux, nièces et amis. Il était le beau-frère de Louise Mailloux-Garneau, Marie-Josée Garneau et Claude Rioux antérieurement décédés.Après ses études primaires et secondaires à l’Académie Saint-Louis et au Collège Sacré-Coeur de Victoriaville, il étudia à la Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval où il fut élu Vice-président de l’Association générale des étudiants de Laval (AGEL) et obtint son baccalauréat en génie civil. Récipiendaire de la bourse Athlone du Gouvernement britannique, il poursuivit des études en Angleterre où il obtint une maîtrise en génie civil de l’Imperial College of Science and Technology de l’Université de Londres.De retour au Canada en 1959, il servit comme Officier (Capitaine) dans le corps des ingénieurs des Forces armées canadiennes. Il débuta sa carrière d’ingénieur à Montréal en 1964 comme registraire à la Corporation des ingénieurs du Québec. En 1966, il occupa les fonctions de Directeur technique adjoint de l’Institut de Recherche et de Normalisation économique et scientifique (IRNES). Par la suite il se joignit à la firme d’ingénierie Acres Québec, dont il devint le vice-président en 1969, et il travailla alors à l’aménagement hydroélectrique des Chutes Churchill au Labrador.Élu député libéral du comté de Verchères en 1970, il fut nommé ministre de l’Éducation par le premier ministre Robert Bourassa. C’est alors qu’il suscita l’intérêt du premier ministre quant à la faisabilité du projet hydroélectrique de la Baie- James. En 1972, il fut nommé ministre de l’Industrie et du Commerce, poste qu’il occupa jusqu’à l’élection de 1976. C’est à cette période qu’il entreprit véritablement une carrière dont la majeure partie contribua à transformer le visage économique du Québec et du Canada.De retour à la vie privée en 1977, il devint adjoint au Président de la compagnie John Labatt (London, Ontario) et Président-Directeur général des Minoteries Ogilvie à Montréal. En 1989 il fut nommé Président de la firme d’ingénierie SNC à Montréal et en 1991, il réalisa la fusion avec Lavalin. Il dirigea cette nouvelle société SNC-Lavalin de 1991 à 1996, il en fit l’une des cinq plus grandes firmes d’ingénierie au monde. Il en fut le Président du conseil d’administration en 1996 jusqu’à 2001. Après y avoir siégé dix ans comme administrateur, en 2001 il devint le premier Canadien français à accéder au poste de Président du conseil d’administration de la Banque Royale du Canada (RBC), poste qu’il occupa jusqu’à sa retraite en 2004.Il fut président de l’Association des manufacturiers canadiens en 1987, Président du Conference Board of Canada en 1992 et Président du Conseil canadien des chefs d’entreprises en 1995.Il fut membre de nombreux conseils d‘administration de sociétés canadiennes, notamment de General Motors of Canada, Bell Canada Entreprises (BCE), Suncor, Alcan, Alcan/RioTinto, RBC, Groupe Commerce et Ciment Miron.Monsieur Saint-Pierre présida de nombreuses campagnes de financement pour des institutions publiques et privées, ainsi que des organismes de charité dont Centraide du Grand Montréal, la Fondation Richard Schmeelk (École polytechnique de Montréal), l’Hôpital des Anciens Combattants du Canada de Sainte-Anne-de-Bellevue, la Fondation Madeli-Aide, la Fondation des maladies mentales, la Fondation de l’Université d’Ottawa, la Fondation de l’Hôpital chinois de Montréal et La Bourse Claude Bertrand. Il fut un des fondateurs de l’organisme Le Phare enfants et familles. Il consacra également de son temps à titre de mentor auprès de boursiers de la Fondation Pierre Elliot Trudeau.Il reçut de nombreuses distinctions en 1994, dont le Prix de Gestion de l’Université McGill, la Médaille Sir John Kennedy de L’Engineering Institute of Canada et il fut désigné PDG et Personnalité de l’année au Gala Excellence de La Presse. En 1995, il reçut le Prix du dirigeant international canadien. En 1996, il reçut le Grand Prix d’excellence professionnelle de l’Ordre des ingénieurs du Québec. La Médaille de la Gloire de l’Escolle de l’Association des diplômés de l’Université Laval lui fut remise en 2001. La même année il fut élu membre du Panthéon canadien des hommes d’affaires (Canadian Business Hall of Fame) et il reçut en 2010 le Prix René-Chaloult du Cercle des ex-parlementaires de l’Assemblée nationale du Québec.Son éminente carrière lui mérita plusieurs doctorats Honoris Causa des institutions du savoir, dont le Collège militaire royal de Saint-Jean, l’Université Laval, l’Université d’Ottawa, l’Université Concordia, l’Université de Sherbrooke et l’École des Hautes Études Commerciales (HEC) de l’Université de Montréal. De plus, il fut nommé membre honoraire du Royal 22e Régiment.Décoré des Médailles d’Officier de l’Ordre du Canada (O.C.) en 1992, de celle de Compagnon en 2002 (C.C.), Guy Saint-Pierre fut élevé au rang de Grand Officier de l’Ordre national du Québec (G.O.Q.) en 2009.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal, à La Fondation Le Chaînon, à la Fondation du Phare ou la Fondation du Centre hospitalier de l’université de Montréal (CHUM).