Agrandissement de l’urgence à Jonquière: l’échéancier repoussé à 2025

Les travaux de réfection de l’hôpital de Jonquière, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, souffrent d’un important retard, l’échéancier du projet de 50 millions $ annoncé en novembre 2019 étant repoussé jusqu’en 2025, soit un an avant la date limite initiale du gouvernement Legault.

«Je trouve ça inacceptable!», a réagi le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault.

En novembre 2018, la ministre de la Santé de l’époque, Danielle McCann, et la ministre responsable de la région, Andrée Laforest, avaient confirmé l’analyse d’un projet de rénovation et d’agrandissement, alors évalué à 50 millions $.L’objectif était de doter l’hôpital de Jonquière d’une urgence moderne, plus sécuritaire, avec une superficie doublée, possiblement triplée.

La première étape consistait alors à déterminer la nature des travaux à réaliser, les coûts et l’échéancier, la fin des travaux étant évoquée pour 2024. Le projet a cependant accumulé des retards de six à huit mois avec des délais bureaucratiques et fonctionnels, en partie causés par la COVID-19.Dans une déclaration par courriel, l’administration régionale de la santé du Saguenay-Lac-Saint-Jean a précisé que le projet «est présentement à l’étape de l’analyse immobilière avec la SQI. Cette étape importante a pour but de démontrer la faisabilité du programme fonctionnel et de déterminer les coûts réels du projet, selon l’enveloppe prévue.»

«Il y a quelques jours, le ministre des Transports annonçait que les travaux pour le 3e lien de Québec allaient commencer même si le gouvernement ne connaissait pas les coûts, et cette logique-là ne s’applique pas dans le cas d’un hôpital qui donne des soins?», s’est insurgé le député Gaudreault. «Qu’ils ne viennent pas me dire qu’ils ne peuvent pas débuter les travaux d’un hôpital s’ils sont prêts à commencer ceux du 3e lien!»

L’administration régionale souhaite être fixée à propos des coûts réels d’ici la fin du mois de mai, voire début juin, mais a déjà avancé que l’échéancier de 2024 sera retardé.

Sylvain Gaudreault a surtout rappelé que le gouvernement Legault avait adopté une loi pour accélérer les projets d’infrastructures en avril 2020.«Au début de la COVID, le gouvernement nous disait que c’était important d’accélérer la réalisation des travaux», a-t-il souligné. «Il est où maintenant ? J’ai été respectueux du gouvernement à ce moment, mais là, c’est non.»

Près de 27 000 patients se présentent chaque année à l’urgence de l’hôpital de Jonquière. Le député demandera une rencontre avec la direction régionale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

