Armes et stupéfiants saisis à Sherbrooke

La police a arrêté deux hommes en plus de saisir des stupéfiants et des armes dans le cadre d’une opération menée mardi, à Sherbrooke, en Estrie.

Deux perquisitions ont été effectuées dans des résidences de la Place des Tilleuls et de la rue Blanchette.

Celles-ci ont permis la saisie de plus d’un kilo de haschich, un peu plus d’un kilo de cannabis et diverses quantités de cocaïne et de champignons magiques.

Les policiers ont également mis la main sur cinq armes à feu, plusieurs pistolets et carabines à plomb, quatre arbalètes et une impressionnante quantité de munitions diverses.

Près de 25 000 $ en argent ont également été saisis.

Les deux hommes de 67 et 68 ans arrêtés lors de l’opération font face à plusieurs accusations, dont trafic de stupéfiants, possession d’arme, recel et bris de conditions.