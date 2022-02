[BALADO] Ce qu'on espère du télescope James Webb

Après des décennies de construction, 15 ans de retard pour son lancement et 11 milliards de dollars américains plus tard, le télescope James Webb de la Nasa s’est finalement élancé dans l’espace le jour de Noël dernier et s’est déployé avec succès un mois plus tard à son point d’orbite.

Quels espoirs suscitent ce nouveau télescope spatial? À quoi s’attendent les chercheurs ? À rien de moins qu’à une nouvelle ère en astrophysique.