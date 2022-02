[BALADO] La Zone payante: l’héritage de Tom Brady

Tom Brady a décidé de sortir les pantoufles de la retraite après une carrière de 22 saisons dans la NFL avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ainsi qu’avec les Buccaneers de Tampa Bay. Le célèbre numéro 12 a toujours été à son meilleur lorsque les lumières étaient les plus scintillantes avec un record de 10 participations au Super Bowl en levant le trophée Vince-Lombardi à sept reprises. Plusieurs voient en lui le plus grand joueur de football de tous les temps et votre balado préféré prend le temps d’examiner en long et en large la carrière de celui qui aura marqué pendant deux décennies le circuit Goodell au moment où la NFL basculait dans le nouveau millénaire.

• À lire aussi: Tom Brady confirme sa retraite du football professionnel

• À lire aussi: 8 grands moments de la carrière de Tom Brady

• À lire aussi: Qui remplacera Tom Brady?

L’impact de «TB12» sera ressenti à jamais à travers la ligue. Un exploit incroyable pour le 199e choix au total du repêchage de l’an 2000 provenant de l’Université Michigan. Personne ne se doutait du potentiel caché du pivot après avoir démontré des qualités athlétiques très ordinaires lors des tests physiques du fameux «Combine» de la NFL. Le parcours du pivot a été réalisé par des sacrifices incroyables qui sont examinés par vos experts.

Écoutez le balado La Zone payante ci-dessous:

Les records de l’enfant chéri de Boston se situent également à un autre niveau. La Zone payante se penche sur ceux qui tiendront encore lorsque Tom Brady mangera des pissenlits par la racine.

On examine finalement la place de Brady dans l’histoire. Est-il le meilleur joueur de football de tous les temps? Est-ce qu’il peut se comparer à des icônes d’autres sports comme Michael Jordan, Mohammed Ali et Tiger Woods?

Un épisode fort chargé puisque l’on jette aussi un coup d’œil à la bombe lancée par Brian Flores qui poursuit la NFL, les Giants, les Broncos et les Dolphins sur des allégations de pratiques douteuses d’embauches et de discrimination raciale.

On regarde également la situation du carrousel des nouveaux entraîneurs, le nouveau nom de l’équipe de Washington et on revient sur les deux championnats de conférence disputés lors de la dernière fin de semaine en plus de répondre aux questions de nos auditeurs.

L’incontournable chronique «Au bar» est plutôt inhabituelle cette semaine avec un entraîneur et un quart-arrière qui sont loin d’être des habitués de notre petite punition hebdomadaire.

Vous aimez discuter de la NFL et de fantasy football? Nous vous invitons à vous abonner aux pages Facebook NFL Fans du Québec et Nos précieux conseils de fantasy football. Vous pouvez aussi écrire un courriel à l'équipe d’animateurs de La Zone payante, à lazonepayante@quebecormedia.com, si vous souhaitez nous faire des suggestions ou nous poser des questions sur la NFL.

La Zone payante est coanimée par Jean-Nicolas Gagné, Jean Carrier et Stéphane Cadorette

À voir aussi