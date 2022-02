«Ça en dit beaucoup sur notre groupe» - Alex Burrows

S'il y en a un qui n'a vraiment pas digéré l'absence de réaction après le coup de Zack Kassian sur Samuel Montembeault, c'est bien Alex Burrows.

L'entraîneur adjoint du Canadien de Montréal ne s'est pas gêné pour critiquer les joueurs qui étaient sur la glace lors d'une entrevue avec Jean-Charles Lajoie diffusée sur les ondes de la chaîne TVA Sports, mercredi.

«J'aurais aimé ça être plus impliqué. Quand c'est arrivé, je n'étais pas trop certain de comment ça s'était passé. Dès que je suis arrivé à mon bureau, après la deuxième période, c'est la première chose que je voulais regarder pour comprendre pourquoi il ne s'était rien passé. Ça en dit beaucoup sur notre groupe et où certains ont la tête en ce moment. Depuis que Sam est arrivé, il n'a pas été dans une situation facile. Il travaille très fort chaque jour. Que les joueurs ne réagissent pas, c'est décevant. Dominique Ducharme [en a parlé] au groupe.»

L'ancien joueur des Canucks de Vancouver et des Sénateurs d'Ottawa s'estime toujours heureux à Montréal, même si la saison n'est vraiment pas facile.

«Ce n'est pas évident depuis le jour 1. On a fait face à de nombreux défis et à beaucoup d'adversité comme les blessures, la COVID-19 et le changement de direction. Malgré tout ça, je suis privilégié de travailler pour le Canadien de Montréal. C'est un rêve d'enfance. Il n'y a jamais de mauvaises journées dans la Ligue nationale de hockey (LNH).»

Pas inquiet

Burrows admet avoir toujours la passion pour son métier et pour aider ceux qui cherchent à s'améliorer.

«J'adore nos joueurs. Il y a tellement de bonnes personnes. Les jeunes veulent se développer et avoir un impact positif. Je travaille avec eux et on tente de s'améliorer chaque jour. Il y a beaucoup de frustration certains jours, mais c'est toujours un privilège de venir à l'aréna et de compétitionner.»

En ce qui concerne le changement de direction à la tête de l'équipe, le Québécois ne s'en fait pas pour son poste et veut demeurer avec l'équipe.

«Jeff Gorton et Kent Hughes semblent être des personnes très intelligentes. Ils semblent vouloir prendre des décisions rationnelles. Si je continue à travailler fort et à bien faire ce que je dois faire, je ne vois pas pourquoi il y aurait un changement. S'il y en a un, ce ne sera pas la fin du monde non plus. En tant qu'entraîneur, tu signes un contrat et tu sais que tu seras congédié.»

