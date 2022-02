Comment rallier la famille à une même idée?

Nos parents vieillissent à vitesse grand V depuis quelques années, et en tant qu’aînée, je voudrais qu’on s’entende sur ce qu’on devra faire au moment de leur sépulture. Le problème, c’est que mon frère et ma sœur sont tellement absorbés par leurs vies de couple et de parents, que je ne parviens pas à attirer leur attention sur ce qui me préoccupe en tant que responsable de nos vieux.

Une fille qui aimerait se faire entendre

Si ce n’est déjà fait, pourquoi ne pas plutôt veiller à ce que vos parents vous désignent comme mandataire, dans le cadre de leur procuration générale et leur mandat de protection, ainsi que dans leur testament ? Ainsi vous aurez les coudées franches pour agir sans l’aide de vos proches.