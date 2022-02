Conduire une voiture électrique en plein hiver

La perte importante d’autonomie est principal enjeu d’un véhicule électrique en hiver. Cela dit, il existe également des avantages à conduire un modèle à batterie durant la saison froide!

Dans le plus récent épisode de Podcast de chars sur QUB Radio, Frédéric Mercier et Germain Goyer racontent à tour de rôle leurs anecdotes et expériences au volant d’un véhicule électrique en hiver.

Ensemble, ils décortiquent une étude qui présente les véhicules électriques qui perdent le plus et le moins d’autonomie en hiver. Ils en profitent aussi pour partager aux auditeurs leurs trucs et astuces pour augmenter l’efficacité des véhicules électriques en période de grand froid.

Deux fois par mois, retrouvez ce duo d’animateurs à la barre de ce balado qui couvre l’univers automobile avec un ton ludique.