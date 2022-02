COVID-19: les paramédics invités à ne plus aider le réseau de la santé

La Fédération des employés du préhospitalier du Québec recommande aux paramédics de ne plus participer aux prêts de services dont bénéficient le réseau de la santé dans le contexte de la pandémie puisqu'ils sont exclus des primes versées aux autres professionnels de la santé.

• À lire aussi: COVID-19: les services ambulanciers sous pression

• À lire aussi: Des pierres et des insultes lancées à des ambulanciers à Ottawa

Depuis le début de la pandémie, les paramédics font leur part pour contribuer aux efforts du réseau de la santé afin de traverser la crise sanitaire. Ce coup de main était à la demande du ministère de la Santé (MSSS), rappelle Daniel Chouinard, président de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ).

Ils contribuent notamment aux cliniques de vaccination ou à diverses de tâches qui se situent entre celles des infirmières et préposés aux bénéficiaires dans divers centre hospitalier et centre intégré de santé et services sociaux (CISSS).

Il y a deux semaines, la FPHQ a interpellé le MSSS, afin de savoir si les paramédics faisaient partie du plan de bonification qui inclut de nouvelles primes et forfaitaires, notamment sur le temps supplémentaire. Elle a essuyé un refus.

«Dans les derniers mois, les paramédics ont mis l’épaule à la roue à a demande du ministère. Chaque fois qu’il y a des mesures incitatives au niveau salarial, on se demande pourquoi on n’est jamais inclus, alors que le MSSS nous dit que l’on fait partie du réseau», déplore M. Chouinard.

Un non-sens

Aux dires du président de la FPHQ, le MSSS justifie sa décision par le fait qu’il s’agit d’un secteur privé.

«Le ministère clame haut et fort qu’il n’est pas notre employeur et que [ce dernier] a les ressources pour répondre à nos demandes, poursuit M. Chouinard. Les services ambulanciers sont financés à 100% par le ministère, mais sont gérés par des entreprises privées et il n’applique pas les mêmes primes. Il y a un non-sens».

Alors que le système de santé est lourdement fragilisé par la pandémie, cette recommandation de la FPHQ de ne plus prêter main-forte se veut une pression supplémentaire.

«Pour qu’il revoit sa façon de faire», précise M. Chouinard.

Il rappelle que la FPHQ avait dû faire une sortie médiatique en début de pandémie, pour toucher la prime covid de base de 8% offerte aux travailleurs de la santé.

«On est dans la même situation avec cet arrêté ministériel», déplore-t-il.

Sur les 2000 membres de la FPHQ, ce sont environ 200 paramédics qui contribuent aux prêts de services.

Au moment d’écrire ces ligne, le MSSS n’avait pas encore répondu aux questions du Journal.

À voir aussi