Criminels en garderie : Lacombe commande une révision des permis

Pressé par l’opposition de faire la lumière sur le grand nombre de permis de garderies octroyés à des personnes qui ont ou qui côtoient des individus possédant des dossiers criminels, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a demandé qu’ils soient tous révisés.

• À lire aussi: Le gouvernement dit oui aux criminels en garderies

En mêlée de presse, mercredi, il a toutefois précisé qu’il agissait ainsi par «excès de prudence».

«Je ne pense pas qu’on doit empêcher des femmes d’exercer leur travail, à la maison, dans une garderie, parce que leur conjoint, par exemple, aurait volé une télévision il y a 20 ans», a indiqué le ministre.

Notre Bureau d’enquête révélait mercredi que ses fonctionnaires ont accepté que 380 personnes traînant des accusations ou un dossier criminel opèrent ou côtoient un service de garde en milieu familial non reconnu (PNR), soit 70 % des demandes.

«Au cas par cas»

S’il comprend l’inquiétude des parents devant à ces révélations, Mathieu Lacombe a rappelé qu’il existe de nombreuses barrières, dont des comités éthiques chargés de regarder «au cas par cas» les dossiers, pour s’assurer de la sécurité des enfants

Ces informations ont toutefois inquiété les partis d’opposition qui le pressent de faire toute la lumière sur cet enjeu, une semaine après qu’il ait été révélé qu’un permis de garderie avait été octroyé à la conjointe d’un ancien Hells Angels.

Mais ce cas résulte d’une erreur d’une gestionnaire et serait «anecdotique», a affirmé Mathieu Lacombe. Le manque de main-d’œuvre ne justifie pas non plus que des permis soient accordés à des gens ayant ou côtoyant des individus avec un passé criminel, a-t-il ajouté.

«Comme mère de famille, si j’apprenais que mon enfant côtoyait des Hells au quotidien, ça ne prendrait même pas 24 heures avant que je le retire. C’est inacceptable», s’est indignée la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade.

Selon sa porte-parole en matière de famille, Jennifer Maccarone, le ministre doit expliquer au plus vite pourquoi il a autorisé autant de criminels à détenir des permis de garderies non régies.

«Est-ce qu’on est en train de mettre en péril nos enfants parce qu’on veut créer des places à la vitesse grand V?», s’est-elle interrogée.

Quelques jours après le 25e anniversaire marquant la création du réseau des Centres de la petite enfance, la députée péquiste Véronique Hivon a d’abord souligné que l’existence d’un réseau «non régie», où sont octroyés les permis problématiques, est déjà «une anomalie».

«La petite balise qui existe, c’est de s’assurer qu’il n’y ait pas d’antécédents judiciaires. Comment a-t-on pu en arriver à une telle situation où 70 % des personnes qui accueillent des enfants en ont?», s’est-elle inquiétée.