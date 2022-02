Derrière la politique de la «main tendue»

Le compte à rebours vers les élections du 3 octobre est enclenché. À preuve, l’abandon par François Legault de son idée controversée d’une « taxe santé » imposée aux non-vaccinés.

Comme premier ministre, il s’en est justifié par sa « responsabilité » de voir à « rassembler » les Québécois. Son idée, dit-il constater, est venue les « diviser ».

Il dit aussi voir la « grogne » monter contre les mesures sanitaires. D’où de nouveaux assouplissements. Selon le dernier sondage de l’INSPQ sur les comportements des Québécois, une très grande majorité dit pourtant respecter encore les consignes.

Même s’il est établi que la majorité des non-vaccinés sont des récalcitrants purs et durs, François Legault dit aussi leur « tendre la main » et « comprendre » leurs craintes.

Et si un convoi dit de la liberté « made in Québec » débarquait dans la capitale nationale ? Il se dit même « toujours disponible pour rencontrer des gens qui sont de bonne foi ».

Comment distinguerait-il les manifestants de « bonne foi » des membres de groupes d’extrême droite présents dans le convoi d’Ottawa et dont certains viennent du Québec ? Mystère.

Mystère

Pour expliquer sa main tendue aux non-vaccinés et aux opposants les plus acharnés à toute mesure sanitaire, son désir de vouloir préserver la « paix sociale » est certes possible. À huit mois d’un scrutin, l’histoire est néanmoins un peu courte.

L’effet combiné de la montée du Parti conservateur du Québec (PCQ) d’Éric Duhaime dans la région de Québec et du convoi dit de la liberté, dont une prochaine version québécoise, offre une explication nettement plus complète.

De fait, ce virage « écoute active » était télégraphié depuis quelques jours. Tout d’abord, par la « brigade » vaccination du ministre Lionel Carmant. Puis, Martin Koskinen, fin stratège et directeur de cabinet de M. Legault, appelant sur Twitter à ne pas « diaboliser » les manifestants « pacifiques » du convoi d’Ottawa.

Il ajoutait même déjà qu’il fallait « faire un effort pour comprendre tous nos concitoyens ». Lundi, en entrevue à TVA, le ministre de la Santé complétait le tout en affirmant que la « taxe santé » n’était pas sa priorité. Le signal de son abandon était donné.

Période préélectorale obligeant, le nouveau mode « accommodement » du premier ministre vise surtout à tenter de récupérer une partie de son électorat séduite, pour le moment, par les conservateurs d’Éric Duhaime.

Petit voyant jaune

Lequel, comme par hasard, accuse M. Legault ad nauseam de vouloir « diviser » les Québécois avec ses mesures « liberticides ».

Contrairement à Justin Trudeau, ravi de voir Erin O’Toole possiblement putsché, François Legault voit le PCQ lui gruger quelques appuis. Tout particulièrement dans la région de Québec. Selon le dernier sondage Léger/Le Journal, le parti d’Éric Duhaime y récolte 22 % d’appuis.

Non pas que la réélection de la CAQ soit le moindrement menacée. À court terme, le problème pour son gouvernement est ailleurs.

Même si la montée régionale du PCQ s’avérait temporaire, pour le moment, il offre un « parking » commode aux plus fatigués, aux électeurs déçus de la gestion de la 5e vague, de même qu’aux antivax et complotistes. La clientèle cible rêvée par Duhaime, c’est ça.

Cela dit, la CAQ trône encore au sommet des intentions de vote. Le PCQ allume néanmoins un petit voyant jaune sur son tableau de bord.

Auprès d’électeurs plus susceptibles de croire à son message, Éric Duhaime, en se présentant comme l’ennemi public numéro un des politiques soi-disant « liberticides » de la CAQ, nourrit la méfiance envers François Legault.

Or, pour tout premier ministre, la confiance, même s’il est en bonne voie vers son deuxième mandat, est toujours la denrée la plus précieuse.