Des profits à la hausse pour CGI au premier trimestre

Le groupe montréalais CGI a rapporté mercredi une hausse de ses revenus eu du bénéfice au premier trimestre de l’exercice financier 2022.

La firme informatique a enregistré des revenus de 3,09 GS, en hausse de 6,8 % par rapport au trimestre correspondant, alors que le bénéfice net a crû de 11,9 % pour atteindre 367,4 millions $.

Le bénéfice par action après dilution a augmenté de 12,9 % pour s’établir à 1,49 $ pour la même période.

Le flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation de CGI est de l’ordre de 484,3 millions $, soit 15,7 % de ses revenus, durant le premier trimestre.

CGI a fait état de nouveaux contrats signés pour une valeur de 3,6 G$, alors que la valeur de son carnet de commandes atteint presque le double de ses revenus annuels.

«CGI a amorcé l'exercice financier 2022 avec de solides résultats. Nous constatons en effet une accélération de la croissance des revenus, un solide portefeuille de nouveaux contrats signés et une hausse du bénéfice par action de plus de 10 %», a indiqué par communiqué George D. Schindler, président et chef de la direction de CGI.

«Avec un gain net de 6000 employés au cours des 12 derniers mois, notre objectif demeure de générer une croissance des revenus et une hausse du bénéfice par action de plus de 10 % pour l'exercice 2022», a-t-il anticipé.

