GrosJoueurs lance Court Circuit, le parcours ludique sur l’histoire de l’industrie et de la culture du jeu vidéo au Québec

Voici une belle initiative de l’organisation créative GrosJoueurs dont l’activité plaira autant aux jeunes qu’aux étudiants, professionnels ou amateurs de jeux qui veulent en savoir plus sur ce qui a créé l’industrie d’ici.

Pour ceux qui ne connaissent pas GrosJoueurs, c’est une organisation qui a pour objectif de diffuser et de démocratiser la culture vidéo ludique, à l’aide de musée mobile, d’ateliers scolaires ou de conférences.

« Saviez-vous qu’il y a un lien entre les émeutes de 2008 à Montréal-Nord et la présence de jeux vidéo dans les bibliothèques de la ville ? Ou que c’est seulement depuis 2015 que les bars d’arcades sont légaux à Montréal ? Ou encore, que la plus grosse coopérative de jeux vidéo au monde est basée au Québec ? », écrit le communiqué. Ce n’est que quelques exemples de ce que recèle l’application Court Circuit.

Départ sur courtcircuit.ca

À l’aide de votre appareil mobile, téléphone intelligent ou tablette connecté sur votre réseau 4G/5G, et d’une paire d’écouteurs, vous n’avez qu’à vous rendre au 5505 boulevard Saint-Laurent et d’ouvrir le lien courtcircuit.ca pour découvrir en près d’une heure l’histoire vidéoludique du Québec au gré des quartiers de Montréal, comme celui, plus méconnu, du Mile-End.

Au fil du parcours, il y aura des découvertes, des énigmes d’observation ou de déduction.

« De la vision de Bernard Landry à la création de la Guilde du jeu vidéo du Québec, en passant par les LANs de l’ÉTS, le festival Montréal Joue, l’arrivée des bars d’arcade ou encore l’initiative féministe Pixelles, Court Circuit vous fera visiter des lieux emblématiques de l’industrie du jeu vidéo dans le Mile-End, le Mile-Ex et la Petite Italie à coup d’anecdotes, de témoignages et d’énigmes ».

Le projet Court Circuit a été rendu possible avec le soutien financier de la Ville de Montréal.