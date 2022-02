La TOHU dévoile sa programmation printanière

Ce printemps, la TOHU recevra la compagnie britannique Barely Methodical Troupe et le tandem d’artistes de cirque contemporain Nikki & JD, composé de l’acrobate français Jean Daniel Broussé et de l’Américaine Nikki Rummer.

Du 24 au 27 mars, la TOHU présentera «Bromance», un tour de force physique avant-gardiste qui explore les relations d’amitié entre hommes, et «Knot», un spectacle naviguant entre le spectaculaire et l’intime, où le duo acrobatique se raconte à travers le main à main, la gymnastique, la capoeira et la danse contemporaine, les 24, 25 et 26 mars.

La troupe de Yamoussa Bangoura s’installera aussi dans la salle circulaire avec le spectacle «Afrique en cirque», la dernière création de Cirque Kalabanté Productions, du 13 au 24 avril. Ce spectacle transporte le public dans un lieu où la diversité des arts traditionnels africains est illuminée et combinée à la virtuosité d’un spectacle de cirque moderne nord-américain.

Les billets pour ces trois spectacles sont en vente depuis mercredi, en ligne à l'adresse tohu.ca, en personne à la billetterie de la TOHU et par téléphone.