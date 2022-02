Photo courtoisie

Comme le veut la coutume québécoise et nord-américaine, le 2 février marque le Jour de la marmotte. Si elle voit son ombre sur le sol, elle rentre au terrier où elle se rendort pour six semaines. Si le temps est couvert, la marmotte restera éveillée, son instinct l’avertissant que le printemps sera doux et précoce. Maintenant, reste à savoir si la marmotte est bien au fait de la distanciation sociale, des mesures sanitaires, du confinement et de l’ex-couvre-feu. Beaucoup de choses à considérer pour une si petite bête avant de sortir ou non. Aux dernières nouvelles, le Québec comptait sa marmotte « officielle » Fred (photo) à Val-D’Espoir en Gaspésie.

La relève lévisienne

Photo courtoisie

Diffusion culturelle de Lévis a dévoilé dimanche dernier les gagnants de son 24e Concours d’œuvres d’art qui favorise l’émergence et supporte le développement de la carrière d’artistes de la relève et qui s’adresse à tous les artistes non professionnels résidant sur le territoire de la ville de Lévis. Le premier prix est revenu à Annie Savard, autodidacte, qui habite l’arrondissement Desjardins avec son œuvre (photo). Elle s’est vu offrir la possibilité de tenir une exposition individuelle au Centre d’exposition Louise-Carrier. Amélie Robitaille, de Saint-Romuald, diplômée en graphisme du Cégep de Sainte-Foy, a remporté le 2e prix alors que Martine Boutin, autodidacte qui vit dans le secteur Breakeyville, a mis la main sur le 3e prix. Les œuvres de dix-neuf créateurs, retenues par le jury afin de composer le corpus de l’exposition, sont présentées jusqu’au 2 mars au Centre d’exposition Louise-Carrier, 33, rue Wolfe, à Lévis.

Développement durable

Photo courtoisie

La Fondation Monique-Fitz-Back, qui agit depuis 2006 pour développer la conscience environnementale et sociale des jeunes du Québec, supportera 91 projets scolaires (dont 18 dans la Capitale-Nationale) grâce à son programme 2021-2022 d’aide financière. Répartis à travers 13 régions administratives de la province, ces projets (Changements climatiques, Gestion des matières résiduelles/RECYC-QUÉBEC, Enseigner dehors et Vivre ensemble) impliqueront directement plus de 11 035 élèves du préscolaire à la formation aux adultes. La valeur totale des subventions attribuées pour 2021-2022 s’élève à 64 300 $. Les montants octroyés à chaque projet varient entre 250 $ et 1000 $, selon le volet dans lequel le projet sera réalisé et les besoins financiers pour y parvenir. Depuis le début, plus de 100 000 jeunes de toutes les régions administratives du Québec ont été sensibilisés au développement durable par les projets de la Fondation, ce qui en fait l’une des plus importantes organisations dans le domaine.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 2 février 2020, les Chiefs de Kansas City remportent le Super Bowl 54, à Miami, en défaisant les 49ers de San Francisco au compte de 31-20. Laurent Duvernay-Tardif devient ainsi le premier joueur natif du Québec à vivre un pareil honneur.

Anniversaires

Photo courtoisie

Serge Drouin (photo), ex-chroniqueur arts et spectacles au Journal de Québec...Steve Penney, gardien de but, natif de Ste-Foy, avec les Canadiens de Montréal (1983-1986) avec 1 Coupe Stanley en 1986, 61 ans...Michel Marc Bouchard, dramaturge et scénariste québécois, 64 ans...Shakira, chanteuse latino, 45 ans...Yan England, acteur, animateur de télévision, scénariste, producteur et réalisateur de courts métrages québécois, 43 ans....Michel Charrette, comédien et acteur (District 31) 53 ans...Marie-Lise Pilote, humoriste, comédienne et actrice, 58 ans...Christie Brinkley, ex mannequin professionnel, 68 ans...François Lacombe, ex-défenseur avec les Nordiques de 1972 à 1975 et de 1976 à 1980.

Disparus

Photo courtoisie

Le 2 février 2020 : Jean Dumas (photo), 82 ans, homme de radio et télévision, chef d’antenne pendant plus d’une décennie à à CFCM Québec et copropriétaire de CJMF-FM... 2019 : Michael Ferguson, 60 ans, vérificateur général du Canada depuis 2011... 2019 : Jean-Paul Morency, 90 ans, père de l’humoriste François Morency... 2016 : Bob Elliott, 92 ans, acteur et comédien américain... 2015 : Stewart Stern, 92 ans, scénariste américain (La Fureur de vivre)... 2014 : Philip Seymour Hoffman, 46 ans, acteur et réalisateur américain... 2012 : Guy Messier, 85 ans, homme de théâtre québécois, conjoint de l'animatrice Claire Lamarche... 2011 : René Verdon, 86 ans, chef cuisinier français de la Maison Blanche pour les administrations Kennedy et Johnson... 2008 : Barry Morse, 89 ans, acteur britannique (Le fugitif)... 2005 : Jean Chapdelaine, 90 ans, diplomate canadien... 2005 : Cyrille Felteau, 87 ans, journaliste québécois... 1996 : Gene Kelley, 83 ans, acteur et danseur américain.