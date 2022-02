Le Rocket explose en fin de match

Le Rocket de Laval a encore surpris les Comets, l’une des meilleures formations de la Ligue américaine, en les battant 4 à 2 grâce à une bonne deuxième moitié de rencontre, mercredi soir, à Utica.

Le défenseur Louie Belpedio a été l’un des meilleurs chez les visiteurs en préparant deux buts en troisième période. Alors que Laval tirait de l’arrière avec 12 minutes à compléter au temps régulier, l’athlète de 25 ans a aidé Alex Belzile à toucher la cible. Le numéro 22 a ainsi créé l’égalité 2 à 2 sur le 22e tir de son équipe, le 2 février 2022. Ça ne s’invente pas!

Cinq minutes plus tard, Belpedio a décoché un lancer de la ligne bleue que Rafaël Harvey-Pinard a habilement fait dévier derrière le gardien Nico Daws.

Danick Martel avait marqué plus tôt dans cette rencontre, tandis que Belzile a complété la marque dans un filet désert.

Le Rocket n’avait pu bâtir de rythme en première moitié de rencontre en écopant de plusieurs punitions mineures. Les Comets n’ont pu profiter de l’indiscipline des hommes de Jean-François Houle, mais ils ont tout de même inscrit deux buts dès la première période.

Utica a la chance de pouvoir compter sur l’espoir de premier plan Alexander Holtz dans ses rangs. Le Suédois de 20 ans, septième choix au total des Devils du New Jersey en 2020, a mené les siens avec un but et une mention d’aide.

Après avoir aidé Reilly Walsh à ouvrir la marque, Holtz a profité de la belle pièce de jeu des Québécois A.J. Greer et Frédérik Gauthier pour se créer de l’espace et décocher un tir des ligues majeures dans la partie supérieure.

Kevin Poulin a été solide devant la cage du Rocket dans les 40 dernières minutes. Le vétéran québécois a arrêté 25 lancers des Comets, qui subissent un deuxième revers consécutif contre Laval.