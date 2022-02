Les Producteurs laitiers du Canada visent la carboneutralité d’ici 2050

Les Producteurs laitiers du Canada se sont fixé un objectif de carboneutralité de la production laitière à la ferme d’ici 2050, avec un but intermédiaire pour 2030.

«Pour atteindre cet objectif, les producteurs laitiers devront s’adapter, mais il faut aussi que des programmes d’appui gouvernementaux soient mis en place», a déclaré mercredi Pierre Lampron, président des Producteurs laitiers du Canada.

Les producteurs canadiens ont déjà amorcé ce virage depuis plusieurs années, en réduisant de 22 % l’empreinte carbone de leur production laitière de 1990 à 2019. Pour poursuivre cette initiative, l’accent sera mis sur la réduction des émissions et la compensation des gaz à effet de serre, ainsi que la mise en place de cibles concernant les sols, l’eau, la biodiversité, les déchets et l’énergie.

«Notre leadership en matière de durabilité est déjà reconnu à l’échelle internationale, étant donné que notre empreinte carbone par litre de lait produit est l’une des plus faibles», a souligné M. Lampron.

L’organisme se conforme ainsi aux objectifs d’Ottawa, qui a annoncé à plusieurs reprises son souhait d’être carboneutre d’ici 2050.

«Tous les secteurs économiques et toutes les régions doivent fournir un effort pour réduire les émissions. L’engagement des Producteurs laitiers du Canada à atteindre la carboneutralité témoigne d’un leadership important, et notre gouvernement continuera de soutenir nos efforts collectifs pour y parvenir», a avancé Steven Guilbeault, ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique.

Les Producteurs laitiers du Canada s’étaient par ailleurs joints en automne dernier à 11 des plus grandes organisations laitières mondiales pour soutenir le «Parcours pour atteindre la carboneutralité en production laitière».

