Manifestation à Ottawa: le Parlement appuie les journalistes

Les élus fédéraux ont donné leur appui unanimement aux journalistes, mercredi, dans la foulée d'événements déplorables survenus lors de la couverture des manifestations qui perdurent depuis vendredi à Ottawa.

En effet, le Bloc québécois a déposé une motion réclamant que la Chambre «rappelle le rôle primordial et essentiel des journalistes en démocratie et déplore les tentatives d’intimidation qu’ils et qu’elles ont subi au cours des derniers jours dans le cadre de leur couverture des événements d’Ottawa». Cette position a reçu un appui unanime des parlementaires.

La motion avait été déposée par le député bloquiste Martin Champoux, qui juge «inacceptable» les comportements de certains manifestants.

«Les reporters et leurs équipes doivent pouvoir faire leur travail sans craindre pour leur sécurité», a-t-il fait valoir.

À plusieurs reprises, des équipes de journalistes ont été harcelées par certains manifestants au cours des derniers jours à Ottawa.

Ce fut notamment le cas du journaliste de TVA Yves Poirier qui a été harcelé, mardi, par des manifestants déterminés à l'empêcher de faire son travail, comme en témoigne une vidéo filmée par une journaliste du «Journal de Montréal» qui est devenue virale sur les réseaux sociaux