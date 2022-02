Phillip Danault voit double dans un gain des Kings

Le Québécois Phillip Danault a permis à ses Kings de Los Angeles de l’emporter 5 à 3 en touchant la cible à deux reprises contre les Red Wings de Detroit, mercredi soir, au Little Caesars Arena.

Les 11e et 12e filets de l’ancien du Canadien de Montréal lui ont permis de devancer son total offensif de la saison dernière avec 25 points. Au niveau des buts seulement, Danault n’est qu’à une réussite d’égaler son meilleur total en carrière, réalisé en 2017 et en 2020.

Le second du joueur de centre a permis de momentanément faire la différence en milieu de troisième période. Danault s’est amené à deux contre un avec Trevor Moore, qui lui a servi une passe parfaite devant le gardien pour faire 3 à 2.

Les Kings ont assuré leur victoire avec deux buts dans un filet désert, gracieuseté de Viktor Arvidsson et Adrian Kempe. Arthur Kaliyev a aussi secoué les cordages pour les visiteurs dans cette rencontre.

Chez les Wings, le Québécois Joe Veleno a notamment inscrit son quatrième filet de la campagne. Le gardien Alex Nedeljkovic a fait ce qu’il a pu dans la défaite, lui qui a bloqué 40 tirs.

Les Oilers évitent la catastrophe

Ryan Nugent-Hopkins a touché la cible en infériorité numérique en fin de troisième période et les Oilers d’Edmonton, qui avaient pourtant laissé filer une avance de trois buts, ont vaincu les Capitals de Washington au compte de 5 à 3 à Washington.

Nugent-Hopkins, qui n’avait auparavant que marqué quatre buts en 34 matchs cette saison, a également marqué dans une cage déserte.

Leon Draisaitl, Evander Kane et Connor McDavid ont touché la cible lors des six premières minutes de jeu, chassant Ilya Samsonov de la rencontre après seulement quatre tirs. Lars Eller, Conor Sheary et Evgeny Kuznetsov ont toutefois répliqué pour créer l’égalité.

Alexander Ovechkin n’était pas en uniforme pour cette rencontre après avoir contracté la COVID-19.