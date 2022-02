Plus de 100 M$ de Québec dans des zones d’innovation

Québec annoncera jeudi la création des deux premières zones d’innovation à travers la province avec des investissements qui dépasseront les 100 millions $. C’est Sherbrooke et Bromont qui ont été sélectionnées pour développer ces pôles qui serviront à propulser des entreprises d’ici.

• À lire aussi: Pour une meilleure culture scientifique dans les municipalités

• À lire aussi: À la fois plus de protection et de développement pour le Technoparc, promet Plante

• À lire aussi: Valérie Plante veut imposer la vaccination obligatoire aux élus montréalais

« L’idée, c’est de rassembler des chercheurs avec des entreprises dans des zones pour qu’ils innovent ensemble, pour qu’ils développent des nouveaux produits et des nouvelles technologies pour qu’on puisse commercialiser leurs idées », a indiqué dans une courte vidéo publiée, hier, sur son compte Twitter le premier ministre François Legault.

En 2013, j’écrivais un livre, « Le Projet Saint-Laurent », qui proposait la création de zones d’innovation.

J’annoncerai demain la création des 2 premières zones d’innovation, avec le ministre de l’Économie et la ministre de l’Enseignement supérieur. pic.twitter.com/27SbzEfV2L — François Legault (@francoislegault) February 2, 2022

Ce dernier dit s’être inspiré de plusieurs « modèles gagnants ailleurs dans le monde », comme Boston, Barcelone et Silicon Valley, pour développer ces nouveaux pôles. Chaque site visera un secteur clé de l’économique. Des universités et des établissements scolaires participeront à ces chantiers.

« On va se concentrer sur des domaines d’avenir. Je pense, entre autres, au numérique, à la science quantique, à la filière batterie, aux sciences de la vie, à l’aéronautique et aux énergies vertes », a avancé M. Legault, estimant que ces zones devraient également stimuler la création d’emplois.

Selon nos informations, Québec injectera entre 100 et 125 millions $ au cours des cinq prochaines années pour appuyer les zones de Sherbrooke et de Bromont. Les entreprises et les établissements scolaires impliqués débourseront aussi des sommes. Le montant total sera dévoilé, jeudi.

Une trentaine de projets

En 2021, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, avait indiqué à La Presse qu’une trentaine de projets avaient été déposés provenant de 13 régions.

M. Fitzgibbon a déjà chiffré à plus de 200 millions $ les investissements prévus par le gouvernement pour le développement des zones d’innovation.

Sherbrooke est dans le processus pour obtenir la désignation de zone d’innovation en science quantique. Bromont avait déposé sa demande pour obtenir une zone de technologies numériques.

La conférence de presse se déroulera à Sherbrooke, jeudi. La ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, et le ministre de l’Économie participeront notamment à l’événement. Des membres de la direction d’IBM, qui détient une usine d’assemblage et de test de semiconducteurs, à Bromont, seront également présents.

Les Villes de Québec et de Montréal ont aussi soumis des projets pour obtenir la désignation de zone d’innovation.

La CAQ s’était engagée durant sa campagne électorale à « former de nouveaux secteurs technologiques et industriels grâce à la création de zones d’innovation ».

Avec la collaboration de Rémi Nadeau

À voir aussi