Qui est le plus rapide entre Connor McDavid et Cale Makar?

Huit joueurs invités au match des étoiles de la Ligue nationale de hockey (LNH) batailleront pour le titre du patineur le plus rapide du circuit. L’attaquant Connor McDavid et le défenseur Cale Makar seront les têtes d’affiche de ce concours amical.

Selon les données compilées cette saison par la LNH, le joueur des Oilers d’Edmonton et celui de l’Avalanche du Colorado ont été parmi les plus rapides en atteignant une vitesse folle de 38,8 km/h sur patins.

McDavid est le favori depuis plusieurs saisons déjà. Il a remporté cette compétition de 2017 à 2019 et il pourrait battre le record de Mike Gartner en étant élu une quatrième fois le joueur le plus rapide. En 2020, toutefois, il avait été vaincu par Mathew Barzal, des Islanders de New York.

D’après le réseau ESPN, McDavid et Makar se frotteront à Dylan Larkin, Adrian Kempe, Chris Kreider, Jordan Kyrou, Evgeny Kuznetsov et Kyle Connor. Timo Meier, des Sharks de San Jose, et Nick Suzuki, du Canadien de Montréal, ne prendront pas part à l’événement, bien qu’ils aient tous les deux atteint des vitesses supérieures à la plupart de leurs compétiteurs en 2021-2022.

Larkin est le seul autre ancien vainqueur, lui qui l’avait emporté en 2016.

Le concours d’habiletés aura lieu vendredi soir, alors que le tournoi des étoiles sera tenu le lendemain, en après-midi. La chaîne TVA Sports diffusera les deux événements présentés à Las Vegas.

