Reporters intimidés: une vidéo montre l’envers du décor

Difficile pour les journalistes de couvrir la manifestation du «Convoi pour la liberté» à Ottawa alors que bon nombre d’entre eux sont constamment invectivés et intimidés par les protestataires.

• À lire aussi: «Convoi de la liberté»: la situation se corse à Ottawa

• À lire aussi: Convoi de camionneurs: peu de marge de manœuvre pour les autorités

• À lire aussi: «On s'en ira pas»: l’occupation d’Ottawa s’organise pour tenir «le temps qu'il faudra»

C’est le cas du journaliste Yves Poirier de TVA Nouvelles.

Des images filmées mardi le montrent circuler dans la foule en se faisant bombarder de commentaires et de cris alors qu’il fait simplement son travail.

Habitué et expérimenté, le journaliste reste concentré et poursuit ses directs malgré le bruit et le chahut.

Soulignons que la majorité des manifestants ont respecté le droit à l’information en laissant les journalistes se déplacer et interroger les gens sur place.

Plusieurs représentants des médias ont rapporté avoir été intimidés et injuriés par certains manifestants depuis le début du convoi.

Voyez les images dans la vidéo ci-dessus.

«On n’a plus rien à perdre!» : les manifestants donnent leur point de vue @poirieryvesTVA https://t.co/WhgDTuBHfM pic.twitter.com/f6wOohn479 — TVA nouvelles (@tvanouvelles) February 1, 2022