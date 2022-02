Souligner le Mois de l'histoire des Noirs à la télé

À l’occasion du Mois de l’histoire des Noirs, plusieurs réseaux ont prévu une programmation pour mettre en lumière les artistes, les sportifs et les personnalités publiques issus de ses communautés.

Photo courtoisie

Radio-Canada va diffuser le 20 février le documentaire Échelon: un projet pour l’inclusion, animé par Aly Ndiaye (Webster), dans lequel cinq jeunes artistes issus des communautés racisées et autochtones de Québec sont accompagnés dans leurs démarches.

Suivi de la série de films Small Axe, présentés les 20 et 27 février.

Tandis qu’à Doc humanité, le 26 février, sera diffusé le documentaire Sur les pas de Rhodnie qui retrace la genèse de la pièce «Bow’t Trail», de la chorégraphe montréalaise Rhodnie Désir.

ICI TOU.TV

Le diffuseur public a lancé mercredi sur sa plateforme de vidéo sur demande, le magazine Pa t’mentir qui s’engage à déconstruire et à démystifier certains tabous existants au sein des communautés noires et multiethniques québécoises. Animé par Schelby Jean-Baptiste, Keithy Antoine et Irdens Exantus, le magazine a pour objectif de créer des ponts entre les cultures tout en parlant de sujets délicats avec leurs invités.

PHOTO MARCEL CRISTOCEA

La plateforme réunit par ailleurs près d’une trentaine de contenus différents en lien avec le Mois de l’histoire des Noirs, incluant des séries comme «Small axe» sur la communauté caribéenne de Londres, la série documentaire Esclaves qui suit Samuel L. Jackson sur les routes de l’esclavagisme, la série dramatique AMINATA, et la pièce Bow’t Trail.

La saison 2 de La base: Lex & Wasiu sera disponible dès le 23 février.

Crave et Noovo

Frédéric Pierre (Alerte) est allé à la rencontre d’humoristes noirs qui font ou qui ont fait carrière au Québec dans le documentaire Une fois c’t’un noir, qu’il a aussi réalisé.

Joël Lemay / Agence QMI

Normand Brathwaite, Boucar Diouf, Garihanna Jean-Louis, Anthony Kavanagh, Eddy King, Michel Mpambara et Erich Preach se ainsi sont livrés sur leurs parcours et les préjugés auxquels ils sont confrontés.

Le documentaire produit par Urbania s’installe sur Crave vendredi et sera présenté le 20 février sur Noovo et Canal D à compter de 21 h.

TVA Sports

Tout au long du mois de février, la chaîne mettra en lumière l’histoire d’athlètes noirs et reviendra sur des moments marquants de ces modèles dans le monde du sport. À travers ses reportages présentés pendant les matchs de la LNH ainsi que sur les différentes plateformes numériques de la chaîne, le journaliste Andy Mailly-Pressoir a interviewé plusieurs joueurs de hockey noirs.

Photo d'archives

La série de rencontres s’est amorcée mercredi avec le défenseur des Blackhawks de Chicago, Seth Jones. Les 11, 12, 19 et 20 février, le réseau diffusera les rencontres avec Darnell Nurse (Oilers d’Edmonton) et Ainslie Bien Aimé (équipe Haïti), Thomas Chabot (Sénateurs d’Ottawa) et Claude Vilgrain (Devils du New Jersey).

TVA Sports ajoutera à sa programmation la série documentaire L’ascension («The Rising») qui souligne les réalisations d’athlètes noirs ayant amené des changements dans le monde du sport, tels que Serena Williams, Jackie Robinson, Lebron James, Tiger Woods, Pelé Pelé et Muhammad Ali.

Le documentaire Making Coco: l’histoire de Grant Furh, sur la vie, hors et sur la glace, du gardien de but Grant Fuhr, le premier Afro-Canadien à être admis au Temple de la renommée du hockey, sera aussi diffusé au cours du mois.

ICI Première, Musique et Ohdio

Tout au long du mois de février, le diffuseur public jouera sur les ondes hertz de ses stations des émissions dédiées aux personnalités noires, notamment dans Aujourd’hui l’histoire, Toute une musique, Sur mesure et Les grands entretiens.

Myriam Fehmiu animera aussi une émission spéciale, à la fin février, où elle donnera le micro aux jeunes.

Dévoilement des nominations au Gala Dynastie et aux Prix Médias Dynastie

Les finalistes au Gala Dynastie et aux Prix Médias Dynastie ont été dévoilés mercredi soir par la Fondation, qui récompense des artisans des communautés noires qui œuvre dans les milieux culturels, du divertissement et des médias.

Joël Lemay / Agence QMI

Mélissa Bédard (M’entends-tu), Widemir Normil (Escouade 99), Schelby Jean-Baptiste (L’Échappée), Malik Gervais-Aubourg (Je voudrais qu’on m’efface) et Yanic Truesdale (Les Mecs) sont en nomination dans la catégorie acteur (trice) de l’année – cinéma/télé au Gala Dynastie.

Tandis que Vanessa Destiné, Noémi Mercier, Maya Johnson, Meeker Guerrier et Pierre-Yves Lord sont en nomination dans la catégorie Animateur (trice) télé de l’année à la première édition du Prix Médias Dynastie.

C’est l’humoriste Preach qui sera aux commandes, pour une quatrième année consécutive, du Gala Dynastie qui aura lieu le 5 mars au Théâtre Maisonneuve. Il sera accompagné par plusieurs artistes qui offriront des performances tout au long de la soirée, dont Kelly Krow, Alan Prater, Lost, Djely Tapa, et Yama Laurent.

Naadei (L'île de l’amour) assurera pour sa part l’animation des Prix Médias Dynastie, le 27 février prochain au Théâtre Paradoxe. La soirée sera ponctuée de sketchs humoristiques et des prestations musicales de Dramatik, Odreii, Zach Zoya, Randy &

Cruzito et Joyce N’sana.

Au total, une centaine d’artistes et de représentants des médias sont en nomination pour ces deux prix.

Le public pourra assister gratuitement aux deux évènements de manière virtuelle.