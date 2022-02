Tom Wilson remplace Alexander Ovechkin au match des étoiles

Les Capitals de Washington ont indiqué mercredi que l’attaquant Alexander Ovechkin a dû se conformer au protocole COVID-19 de la Ligue nationale de hockey (LNH) et qu’il ne pourra ainsi prendre part aux célébrations du match des étoiles, ce week-end.

Le Russe a été déclaré positif au coronavirus, ce qui l’empêchera d’abord d’affronter les Oilers d’Edmonton en soirée. De plus, il sera dans l’impossibilité d’être le capitaine de la formation de la section Métropolitaine à la partie des étoiles, samedi.

Son coéquipier Tom Wilson le remplacera et rejoindra l’autre représentant des Capitals, Evgeny Kuznetsov, qui a été délégué pour suppléer le défenseur des Rangers de New York Adam Fox, blessé.

Wilson, habituellement connu pour sa robustesse, connaît la meilleure saison offensive de sa carrière. Avant la rencontre face aux Oilers, l’ailier droit de 27 ans avait inscrit 13 buts et 18 mentions d’aide pour un total de 31 points en 42 matchs.

Ovechkin devait prendre part à sa huitième classique de mi-saison. L’ailier gauche de 36 ans est parmi les meneurs de la ligue pour les buts (29) et les points (58) cette saison. Dans la course au trophée Maurice-Richard, il n’est devancé que par Chris Kreider (33 buts) et Leon Draisaitl (31).

C’est Claude Giroux qui sera le capitaine de la formation de la Métropolitaine en l’absence d’«Ovi».

Un troisième représentant pour les Knights

L’attaquant québécois Jonathan Marchessault a également été ajouté aux étoiles, pour la section Pacifique. Le joueur des Golden Knights de Vegas devient ainsi le troisième représentant de l’équipe hôtesse.

Le joueur de centre de 31 ans a amassé 32 points, dont 20 buts, en 41 rencontres en 2021-2022. Ses coéquipiers, l’ailier Mark Stone et le défenseur Alex Pietrangelo l’accompagneront au match des étoiles.

Comme pour Wilson, Marchessault en sera à une première participation à la classique.