Festival d’été de Québec: «Tout le monde est positif pour cet été»

Malgré l’incertitude créée par le variant Omicron, les organisateurs du Festival d’été sont convaincus de renouer avec les plaines d’Abraham au mois de juillet.

• À lire aussi: Au tour de Journey de retarder sa visite à Québec

«Tout le monde est positif pour cet été», affirme la directrice générale du FEQ, Anne Hudon.

«Notre projet, on l’imagine sans distanciation et sans limites de capacité. On veut lancer une programmation qui va avoir la même envergure que ce qu’on voulait présenter en 2020.»

Dans son désir de revenir à son modèle traditionnel, le festival a même trouvé un nouveau second site extérieur qui pourra héberger deux scènes avec concerts en alternance, étant donné que le parc George-V ne sera pas disponible en raison de travaux prévus à l’été 2022.

«C’est complexe parce que l’endroit convoité implique quatre ou cinq intervenants, qui doivent nous donner diverses autorisations, mais nous sommes à la veille de toucher au but.»

Pour ce qui est des autres vedettes qui se joindront à Rage Against The Machine sur la grille 2022 du FEQ, il faudra attendre au mois de mars, au plus tôt, pour le dévoilement de la programmation.

Concentré en haute-ville

Anne Hudon a aussi confirmé que ses deux salles de la rue Saint-Joseph, l’Impérial Bell et l’ancien d’Auteuil, passé aux mains du FEQ après le rachat de la bâtisse qui l’abrite, ne seront pas utilisées lors de l’événement, en juillet.

«C’est encore notre projet d’être seulement au centre-ville et d’intégrer nos deux salles à Saint-Roch XP, à l’automne.»

Le nouveau nom du d’Auteuil de même que la vocation qu’on veut donner à cette scène seront dévoilés prochainement. La directrice du FEQ a cependant précisé que plusieurs genres musicaux y seront représentés, comme à l’Impérial, et que la relève y aura une place de choix.

Voilà BLEUFEU

Par ailleurs, la marque qui chapeautera le FEQ, Saint-Roch XP, Toboggan ainsi que les deux salles de la basse-ville portera désormais le nom de BLEUFEU.

Cela signifie que l’appellation 3E disparaîtra du paysage, du moins dans les communications publiques de l’organisation.

À voir aussi