Un convoi en partance du Saguenay-Lac-Saint-Jean samedi

Après Ottawa, ce sera au tour de la ville de Québec d'être prise d'assaut par des convois de manifestants qui réclament la fin des mesures sanitaires.

Du nombre, un convoi s'organise au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour partir samedi vers la Capitale-Nationale, selon des informations qui circulent sur les médias sociaux.

L'organisatrice n'a pas l'autorisation de s'adresser aux médias, selon ce qu'elle a affirmé à TVA Nouvelles.

Des départs sont prévus d'Hébertville et du stationnement de l'Hôtel Motel Mont-Valin situé sur le boulevard Talbot, dans l'arrondissement de Chicoutimi, à 9 heures.

Les deux groupes prévoient se rejoindre à l'Étape et poursuivront leur route vers Québec où une manifestation contre les mesures sanitaires aura lieu en journée.

Par ailleurs, un convoi de la Côte-Nord sera de passage à Saguenay jeudi après-midi.

Les organisateurs auraient décidé d'emprunter la route de la Réserve faunique des Laurentides pour éviter la division du convoi sur le traversier de Tadoussac. Ils ont prévu s'arrêter à l'Hôtel Motel Mont-Valin à 14 heures avant de se diriger vers Québec.

La police de Saguenay a confirmé qu'elle a été avisée.

«La Sûreté du Québec va les encadrer et nous, on va prendre la relève lorsque le convoi sera sur le territoire de Saguenay, a expliqué le porte-parole du service, Hervé Berghella. Notre rôle sera de s'assurer de la sécurité des participants et des usagers de la route.»

Il est impossible, à ce stade-ci, d'estimer le nombre de participants à ces deux événements.

