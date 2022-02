Voici un bel exemple d’une transition matérielle à virtuelle

Il y a de ces produits qui surprennent au fil de mes recherches en ligne et Liteboxer est l’un de ceux-là.

Pour résumer en deux mots, Liteboxer est l’équivalent du vélo stationnaire Peloton, mais adapté à la boxe à domicile. Et c’est en même temps une belle démonstration d’une transition matérielle à virtuelle.

La firme Liteboxer propose pour le marché américain son système de boxe éponyme Liteboxer avec des gants et un panneau de boxe numérique, l’ensemble est connecté sans fil avec un téléphone intelligent ou une tablette iPad, iPhone ou Android.

Liteboxer

Là où cela devient intéressant, c’est de retrouver la même activité dans un environnement de réalité virtuelle à l’aide du même matériel, casque et manettes comme ceux d’Oculus que bien des amateurs possèdent déjà.

Du coup, on dit adieu au lourd et encombrant panneau de boxe de 150 lb dans l’appartement ou le garage, aux gants et à l’intégration avec un appareil mobile. Coût total : 1500 $US.

Liteboxer

Comment boxe-t-on ?

D’après la description du produit, Liteboxer vous guide à chaque tir avec une séquence de lumières DEL qui mène à une zone d'impact sur le bouclier de boxe. Votre objectif est de toucher cette zone une fois que la lumière atteint le point au centre de celle-ci. Si vous entrez en contact trop tôt ou trop tard, ou si vous touchez le mauvais panneau, le cercle s'allume en rouge avec un avertisseur de désapprobation. Mais avec le bon rythme sur la bonne cible, le cercle s'allume en vert.

Liteboxer

De matériel à virtuel, les coûts varient beaucoup. Vendu 1500 $US pour l’ensemble et 27 $US (facultatif) pour l’abonnement premium par mois, le modèle en réalité virtuelle de Liteboxer VR – si vous possédez déjà un casque et des manettes – n’exige qu’un abonnement mensuel de 19 $US. Et si vous en avez marre de boxer, mettre fin à l’abonnement est nettement plus facile que de retourner 1500 $ de matériel à l’expéditeur.

Vidéo du matériel Liteboxer

Vidéo du Liteboxer version réalité virtuelle