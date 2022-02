ROY, Viateur



À l'hôpital régional de Portneuf, Saint-Raymond, le 27 janvier 2022, à l'âge de 77 ans et 7 mois, est décédé entouré de l'amour des siens, monsieur Viateur Roy, époux de madame Colette Leclerc. Il demeurait à Cap-Santé.Monsieur Roy laisse dans le deuil outre son épouse, ses fils: Sylvain (Josée Roy) et Eric (Annick Lambert); ses petits-enfants: Marie-Pier (Francis) et Mathieu (Lysandre); Cloé et Dustin. Il était le frère et le beau-frère de Lucien (Marie-Paule), Henriette (Laurent), Diane (feu Gaétan), Monique, Jean-Marc, Fernand (Gaétane), Marielle (Jim), Gaston (Marthe), Marie-Paule (feu Yvon), Odile (Claude), feu Edmond-René; feu Mariette Leclerc (feu Roland), feu Germaine (feu René), feu Charles-Edouard (feu Georgette), feu Jean-Marie, feu Noël (Jacqueline), feu Jeannine (feu Julien), feu Eliane (feu Hervé), Bruno (Ghislaine), Robert (feu Jeanne-D'arc, Rolande), Lise (Réal), Denise (Jean-Marc). Il laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciement spécial à tout le personnel de l'hôpital l'Hôtel-Dieu de Québec, des soins à domicile du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières et des soins palliatifs de l'hôpital régional de Portneuf pour leurs bons soins prodigués. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3 ou en ligne au www.cancer.ca