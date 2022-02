GOULET, Abbé Marc-André



À la Résidence Cardinal Vachon, le 10 janvier 2022, à l'âge de 84 ans et 7 mois, est décédé l'Abbé Marc-André Goulet (chan.h.). Il était le fils de feu Marie-Anna Verret et de feu Rolland Goulet. Il était originaire de Saint-Roch de Québec.Après des études en théologie, il fut ordonné prêtre le 13 juin 1964. Sa première nomination le désigne comme vicaire à la paroisse de Saint-Augustin-de-Desmaures. En 1966, il devient vicaire à Sainte-Bernadette, Lévis, et aumônier au couvent de Saint-Louis-de-France de la C.S.R. Louis-Fréchette. L'année suivante, il est désigné missionnaire au Paraguay, dans le diocèse d'Asuncion. À son retour au pays en 1971, il est nommé à la paroisse Saint-Paul-Apôtre, à Québec. Par la suite, il devient membre de l'équipe de pastorale à la C.S.R. Chauveau de 1972 à 1976. Après une année d'études à l'Université Laval, l'abbé Goulet est nommé adjoint au Procureur diocésain et il occupe peu après le poste de Directeur du Service administratif du diocèse de Québec. Cette nomination l'amène à siéger sur de nombreux comités administratifs du diocèse. Cette même année, il est nommé chanoine du Chapitre métropolitain de la Basilique-Cathédrale Notre-Dame-de-Québec. Il devient administrateur de la paroisse Sainte-Marie-Médiatrice en 1985 tout en continuant de siéger sur différents comités dont l'Action Sociale Catholique. En 1990, il est vicaire à Saint-Jean-Chrysostome, puis curé de cette paroisse en 1993. Administrateur de la paroisse de Sainte-Françoise-Cabrini en 1999, il est nommé en 2001 vicaire à temps partiel aux paroisses de La Nativité de Notre-Dame (Beauport), Notre-Dame-de-l'Espérance, Sainte-Gertrude et Saint-Ignace-de-Loyola, jusqu'à sa retraite. La famille se réunira intimement avec quelques proches et confrères à la Basilique Notre-Dame de Québec lors d'un service religieux qui aura lieu le samedi 12 février 2022 à 14h, sur invitation étant donné le contexte actuel. Il laisse dans le deuil ses frères: Claude (Monique Cadieux) et Régent, ainsi que les enfants et le petit-fils de son frère feu Michel (feu Pierrette Bédard). La famille tient à remercier le personnel de la Résidence Cardinal Vachon pour leur dévouement et les bons soins prodigués à l'abbé Goulet. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messes à la paroisse Notre-Dame de Québec 16, Rue De Buade à Québec.