LAPRISE, Louise

Au Centre d'Hébergement Charlesbourg, Québec, le 21 janvier 2022, à l'âge de 65 ans est décédée dame Louise Laprise, conjointe de monsieur Raynald Côté. Née à Chibougamau le 8 juillet 1956, elle était la fille de feu dame Liliane Duguay et de feu monsieur Charles-Édouard Laprise. Elle demeurait à Québec.le vendredi 4 février 2022 de 19 h à 21 h de même que le samedi 5 février 2002 de 10 h à 12 h.Outre son conjoint Raynald, madame Laprise laisse dans le deuil sa fille Andrée-Ann (Jean-Dominic Touzin-Blanchet); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Diane (Pierre Boutin), Jean-Denis (Mona Trottier), Camil, Christine, Marc, Gilles; de la famille Côté: Jocelyne, Michel (Diane Neiderer), Manon, feu Jacques; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du Cancer, Site : www.fqc.qc.ca, Tél. : 1-877-336-4443.