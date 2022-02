TREMBLAY, Liane Thomassin



C'est avec une grande tristesse que la famille a le regret de vous annoncer le décès de Mme Liane Thomassin- Tremblay, le 24 janvier 2022, à l'âge de 88 ans, à Lévis. Elle était l'épouse de feu Henri Tremblay et la compagne de vie de feu Dominique Prévost. Elle était la fille de feu Léopold Thomassin et feu Marguerite Belleau; la mère bien-aimée de Michel (Bruce Park), Claire (Yvan Nolet), Nicole (feu Ronald Dansereau), Pierre (Céline Dubé) et Suzanne (Germain Talbot); la grand-mère de Frédérick Tremblay (Ourania Tataropoulos), Maxime Nolet (Andréanne Leclerc-Bonnier), Jean-Christophe Nolet (Kim Prémont), Marie-Pier Tremblay (Olivier Armand-Déziel), Julie Tremblay, Gabriel Talbot, Jean-François Talbot et Olivier Talbot (Lucille Bony) et l'arrière-grand-mère de Marianthi, Sophia, Charlie, Liana, Nike, Elyane, Édouard, Matthew, Zack et William. Elle laisse dans le deuil : Denise Prévost (Mario Aubé), Pauline Prévost (Michel Labbé) et Guy Prévost (Marjolaine Brochu); ses sœurs : Colette (Georges Kennedy) et Lucille (feu Jean-Guy Langlois), ses frères : Marc (Marcelle Théberge) et Marcel (Carmelle Gignac); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Pour ceux et celles qui le désirent, des dons peuvent être faits à l'organisme Espoir-Cancer (Centre d'action bénévole Bellechasse-Lévis-Lotbinière), 10, rue Giguère, Lévis (QC), G6V 1N6, où en ligne à https://www.benevoleenaction.com. La famille invite parents et amis auà compter de 13h.L'inhumation au cimetière Saint-Michel de Sillery aura lieu à une date ultérieure.