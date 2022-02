PELLERIN, Jean-Marc



Au Centre d'Hébergement de l'Assomption, le 21 janvier 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jean-Marc Pellerin, fils de feu dame Rose-Alma Boucher et de feu monsieur Raoul Pellerin. Il demeurait à L'Assomption.Il laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Annie Vigneault), Isabelle (Hans Lachance) et Élise (Simon Ricard); ses petits-enfants : Laurence, Camille, Marie-Michèle, Alexis, Cloé, Mathis et Charles-Etienne; ses frères et sœurs : feu Thérèse, Jacqueline (feu Roland Fortin), feu Marcel (feu Huguette Labonté), feu Colette (feu Jean-Guy Aubert), Yves (Charlotte Boies), Monique (feu Bernard Rancourt), André (Dorothée Châtigny), Louisette, Micheline (feu Simon Perreault) et Ginette (Roger Miville-Deschênes); ainsi que de nombreux autres parents. Sincères remerciements au personnel du 2e et 4e étages du Centre d'Hébergement de L'Assomption., de 13 h 15 à 16 h.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc tél.: 418 527-4294 Courriel : info@societealzheimerdequebec.com Site web: www.societealzheimerdequebec.com.