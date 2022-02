LECLERC, Léonie Gignac



À l'hôpital régional de St-Raymond, le 23 janvier 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée madame Léonie Gignac épouse de feu monsieur Florent Leclerc. Ils étaient les fondateurs de l'entreprise Charbon de bois Feuille d'érable inc. de Ste-Christine d'Auvergne.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Georgette (Paul Bégin), Michel (Line Leclerc), Martine (Jean-Guy Morin), Jean-Roch et Guylaine (Robert Martineau); ses petits-enfants: François Bégin, Chantal Bégin (Brendon Baumeister), Sophie Bégin, Guillaume Bégin, Philippe (Lindy Rouillard), Léonard Leclerc (Annie Turcotte), Jean-Laurent Leclerc (Isabelle Cantin), Isabelle Leclerc-Morin (Matthew Villeneuve), Mélanie Leclerc-Morin (Shawn Sabourin), Sébastien Martineau (Joëlle Fillion) et Jean-Michel Martineau (Véronique Blanchette); ses arrière-petits-enfants: Zoë, Alexa, Emma, Élie, Jacob, Justin, Tristan, Élie-Rose, Léonie, Mara, Vincent, Mathéo et Alexi. Elle est allée rejoindre tous ses frères et sœurs de la famille Gignac. Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Leclerc ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à Isabelle Cantin pour son aide qui fut très appréciée. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à la Fondation santé Portneuf, 700, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. www.santeportneuf.ca