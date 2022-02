THIBAULT, Marie-Paule



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 16 janvier 2022 à l'âge de 89 ans, est décédée madame Marie-Paule Thibault, demeurant à Montmagny. Elle était la fille de feu dame Alexina Goupil et de feu monsieur Alfred Thibault. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Raymonde (Jacques Guimont), Joanne (Jean-Luc St-Pierre), Martine (Ghislain Jeffrey) et Andrée-Anne (feu Julien Caron). L'ont précédée son fils Léandre et sa fille Guylaine ainsi que leur père Raoul Vézina. Elle laisse également ses petits-enfants: Audrey (Jérémy Parzybut) et Emilie Guimont (Karl Théberge), son filleul Éric Vézina St-Pierre (Stéphanie Lamothe), Karie-Lyn Pelletier (Maxime Dubé) et Elie-Kate Vézina, Justin (Liza-Marie Blais) et Jacob Caron; ses arrière-petits-enfants: Charlotte et Juliette Gonthier, Raphaël et Alexis Théberge, Jérémy (Brittany Labbé) et Méganne Vézina Mercier, Antoine, Alexis, son filleul Abel, Alek et Axel Pelletier, Émilien, Albert et Flavie Vézina; sa soeur Louisette, son frère Richard (Diane Chabot), sa belle-soeur Yvette Chabot (feu Charles-Auguste) et son beau-frère Freddy Peters (feu Rachel Croussette). De sa famille, elle est également allée rejoindre: André et Thérèse (Antonio Bouffard). Sont aussi affectés par son départ, les membres de la famille Vézina, plusieurs neveux et nièces dont sa filleule Chantal Thibault, ses cousins, cousines et ses amis(es), entre autres celles de la Résidence Marguerite-Bourgeois. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la Maison d'Hélène pour la qualité de leurs soins et leurs attentions, ainsi qu'à toutes les personnes qui lui ont apporté amitié, écoute, soutien et réconfort. Un merci particulier à Andrée-Anne et à ses fils Justin et Jacob qui l'ont accueillie chaleureusement dans leur demeure à l'annonce de sa maladie, sans oublier ce cher Ti-Gus, fidèle compagnon canin qui lui a aussi offert du réconfort. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène 350, ave St-David, Montmagny (Qc), G5V 4P9 https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/. Des formulaires seront disponibles au salon.L'inhumation se fera ultérieurement au cimetière paroissial.