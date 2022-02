TANGUAY, Jacques



Décédé subitement le 31 décembre 2021 en Floride à l'âge de 69 ans. Il laisse dans le deuil la femme de sa vie Line Gagné, sa fille Mylène (Jean-Philippe Plante) ainsi que son petit-fils Louis. Il était le fils de feu Roland et de feu Antoinette Boulanger. Il laisse également dans le deuil ses frères : Pierre, Michel (Brigitte), Denis (Diane), feu Richard (Barbara) et François (Julie-Ann); ses beaux-frères et belles-sœurs : Jocelyne (André), Diane, Michel (Noëlla), Simon, feu Sylvie (Conrad), Jean (Guylaine) et Karine (Pierre); plusieurs oncles et tantes, neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que ses nombreux amis avec qui il a partagé plusieurs moments inoubliables. Le rideau est tombé devant un pionnier de l'industrie de la scène. Il fut derrière le succès d'Éclairage Tanguay Inc., Show Distribution et Moose Rigging. Il aura été un mentor pour certains, un deuxième père pour d'autres, mais sans aucun doute un ami à la vie intense et aux multiples anecdotes. Grand amoureux de la chasse, de la pêche, de la vie et de la musique, il vous dirait sûrement :- Jacques