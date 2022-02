DORVAL, Denis



Au CHSLD Sainte-Claire, le 7 janvier 2022, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Denis Dorval, époux de feu madame Marjolaine Audy, fils de feu madame Gabrielle L'Heureux et de feu monsieur Roch Dorval. Il demeurait à Sainte-Claire.Il laisse dans le deuil son fils Steve Dorval (Pénélope Dinan-Mitchell), ses petits-enfants: Kimberley Dorval (Michaël Desbiens) et Steeven Dorval (Janna Couturier); ses frères: Michel Dorval (feu Ginette Dugas) et Benoit Dorval (Yolande Desbiens); ainsi que sa filleule Josée Dorval et ses neveux et nièces: Chantal Dorval et Frédéric Dorval, de même que plusieurs cousins, cousines, autres parents et amis dont son groupe de musique qu'il a tant aimé tout le long de sa vie. Une mention spéciale à sa belle-sœur, Micheline Boisvert. Merci d'avoir pris soin de lui une grande partie de sa vie (merci Mimi une chance que tu étais là, tu sais qu'il t'appelait tendrement mon petit cœur). Également, un grand merci à l'équipe du CHSLD de Sainte-Claire, qu'il appelait tous affectueusement, ses petits anges.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles par la suite.