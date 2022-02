VINCENT, Normand



À son domicile, le 17 janvier 2022, à l'âge de 83 ans, est décédé monsieur Normand Vincent, époux de madame Denyse Michaud. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Carolie Potvin) et Marie-Claude (Jean Fournier); ses petits-enfants: Julianne, Clara et Annabelle, feu Loïc, Elody et Mélyann; ainsi que ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, autres parents, amis et anciens collègues de travail. Sincères remerciements à son inhalothérapeute, Sophie Nolet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.