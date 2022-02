CARRYER, Bob



Au Manoir St-Amand, le 28 décembre 2021, à l'âge de 81 ans et 6 mois, est décédé monsieur Bob Carryer, fils de feu madame Edwidge Michaud et de feu monsieur Wilfrid Carrier. Il demeurait à Québec.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Augustin-de-Desmaures par la suite. Il laisse dans le deuil ses enfants, frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, arrière-petits-neveux, arrière-petites-nièces et autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, adresse : PO Box 460 STN K, Toronto, Ontario, tél.: 877 882-2582, site web : www.coeuretavc.ca.