2e saison de «L’œil du cyclone»: Christine Beaulieu continue de jongler avec le «chaos»

Isabelle continue de gérer avec beaucoup de doigté et de résilience le «chaos» qui règne dans sa demeure dans la deuxième saison de «L’œil du cyclone». Et l’amour pourrait enfin se pointer le bout du nez.

La comédienne Christine Beaulieu parle d’un cheminement certain pour Isabelle et tous les membres de la famille, dont les enfants Jade (Emi Chicoine) ainsi que les jumeaux Jules et Emma (Joey Bélanger et Juliette Aubé, qui a remplacé Lilou Roy-Lanouette).

«Un homme va déménager près de chez Isabelle et il va être un candidat potentiellement intéressant pour elle», a-t-elle révélé en entrevue avec l’Agence QMI.

Mais avant de tomber dans l’œil de Mathieu (Pierre-Yves Cardinal), Isabelle va se lancer avec sa sœur Éliane (Véronique Cloutier) dans des rencontres éclair. On s’en doute, les deux femmes vont croiser bien des spécimens.

«On sait qu’Isabelle a encore des sentiments pour le père de ses enfants, et c’est une femme qui accorde de l’importance à son rôle de maman. Alors va-t-elle être capable de faire de la place à quelqu’un dans sa vie, d’ouvrir son cœur à quelqu’un d’autre?»

Elle décrit Isabelle comme «une femme très impliquée, qui veut que ses enfants ne manquent de rien», mais «elle ne prend pas l’aide qu’on lui offre, elle est un peu contrôlante, et c’est ça que j’aime, c’est qu’elle n’est pas parfaite. Des fois, j’aimerais lui dire de prendre un "break"», a-t-elle mentionné en rigolant.

PHOTO COURTOISIE

Beaucoup de fous rires

Christine Beaulieu s’est amusée ferme en donnant la réplique à Véronique Cloutier.

«J’ai eu vraiment du plaisir à tourner avec Véro, c’est clair et ça parait à l’écran, a-t-elle dit. Éliane va arriver à un moment donné avec de l’huile de cannabis qu’elle a achetée à la SQDC. C’est une de mes scènes préférées, on a tellement ri pour vrai et c’est la dernière scène de la saison 2 qu’on a tournée.»

Isabelle va continuer de ventiler en s’adressant à la caméra, une formule qui permet à la comédienne d’improviser.

«Je m’amuse beaucoup avec ça, je regarde la caméra quand je sens que ça peut être intéressant. Des fois je jette un regard à la caméra et ce n’est pas nécessairement écrit dans le scénario. Je me dis que je peux bien donner ça au public qui nous regarde, c’est comme une relation de plus qui se crée dans le jeu, comme au théâtre. Dans "J’aime Hydro", souvent je m’adresse au public dans des apartés pour ajouter un petit commentaire, puis je reviens au texte.»

Elle se réjouit par ailleurs que sa relation avec son ex JF (Patrick Hivon) se déroule davantage dans l’harmonie et le respect. «Même si Isabelle n’est plus capable de la façon dont fonctionne JF, elle va quand même le protéger devant les enfants, ne pas souligner ses défauts, il y a de la solidarité entre eux.»

PHOTO COURTOISIE

Plus présente que jamais, la mère d’Isabelle et d’Éliane, Louise (Danielle Proulx) n’a pas changé malgré l’amour de Michel (Luc Senay). Elle continue de manquer de tact en disant tout ce qui lui passe par la tête.

Les deux baby-boomers pourraient-ils convoler en justes noces? «Il va y avoir un mariage cette saison, mais je ne vous dirai pas quels personnages se marient pour garder la surprise», a souligné Christine Beaulieu, qui tourne ces jours-ci la deuxième saison de «Cerebrum» et qui est fébrile à l’idée de remonter sur scène en août prochain au Théâtre Maisonneuve avec «J’aime Hydro», spectacle qui a été revampé. On la verra aussi dans le film «Nouveau Québec», en mars.

Six premiers épisodes de la deuxième saison de «L'oeil du cyclone» ont été déposés jeudi dans la section VÉRO.TV d’ICI TOU.TV EXTRA et les sept autres suivront le 10 février.

La première saison de «L’œil du cyclone» est actuellement diffusée chaque lundi, à 19 h 30, sur ICI TÉLÉ. Elle fait relâche pendant les Jeux olympiques.

