CANTIN, Clorilda



À la résidence l'Estacade, le 12 janvier 2022, à l'âge de 92 ans et 10 mois, est décédée dame Clorilda Cantin, épouse de feu monsieur Gilles E. Moisan, fille de feu monsieur Joseph Cantin et de feu dame Blanche Bédard. Elle demeurait à Saint-Raymond.La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive Nord. Madame Cantin laisse dans le deuil ses filles : Lynn (Antonin Rochette), Guylaine (Réal Boivin) et Manon (Réjean Poliquin); son fils Sylvain (Line Paquet); sa petite-fille Sandra Moisan (Jérôme Boucher); ses arrière-petits-enfants : Raphaël, Lily-Maxime et Mia; sa sœur Nicole (feu Welly Godin); sa belle-sœur Suzanne (feu Clément Marcotte) et son beau-frère André (Marielle Beauséjour). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs décédés : Placide (Monique Lehnert), Aurélien (feu Doris Robitaille), Émilien (Lise Trudel), Colette (feu Jean-Charles Plamondon), Alcide (feu Marguerite Morency), Maxime (Raymonde Paquet) et Clotilde (feu Pierre Lapointe); ses beaux-frères et belles-sœurs également décédés : Marcel (feu Régina Paré), Émilien (feu Gilberte Huard), Héribert (feu Adrienne Parent), Laurien (feu Émilia Paquet), Gertrude (feu Paul Fournier), Rita (feu Wilfrid Nadeau), Éva (Laurent Plamondon), Charles-Édouard (Noëlla Laurent), Roger (Simone Déry) et René (feu Noëlla Beaulieu) ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier du fond du cœur le personnel de la résidence l'Estacade. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Santé Portneuf à fondation@santeportneuf.ca ou au 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond, Québec, G3L 1W1.