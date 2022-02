LAMONDE-BOULET, Karine



Le 23 janvier 2022, à l'âge de 43 ans, est décédée Madame Karine Lamonde- Boulet, fille de madame Marianne Lamonde et de monsieur Richard Boulet. Elle était la petite-fille de feu Gonzague Lamonde et de feu Irène Cloutier de St-François-de-la-Rivière-du-Sud et de feu Paul-Émile Boulet et feu Jeanne Roy de Montmagny. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil son fils Cédric, ses parents: Marianne Lamonde et Richard Boulet, ses frères: Guillaume Lamonde-Boulet (Brigitte Chaput), Vincent Lamonde-Boulet (Mélanie Carrier); ses neveux et nièces: Julianne, Thomas, Raphaël, Louis-Philippe, Eliott et Loïc. Elle laisse également dans le deuil de nombreux oncles et tantes des familles Lamonde et Boulet, ses cousins, cousines et plusieurs ami(e)s. Pour sa douceur, sa bonté, sa générosité, pour l'être exceptionnel qu'elle était, pour toutes les batailles qu'elle a livrées, tous ceux et celles qui l'ont connue et aimée, s'il-vous-plaît compensez l'envoi de fleurs par une contribution à l'Association Québécoise de Prévention du Suicide (AQPS) particulièrement en cette période de pandémie qui rend la vie plus difficile pour tous. Vous pourrez le faire via le site Web: https://jedonneenligne.org/aqps/. La direction a été confiée à la