DENNIE, Rita Thivierge



C'est avec tristesse que nous vous informons du décès de madame Rita Dennie, survenu à Québec le 10 janvier 2022, à l'âge de 97 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Martial Thivierge et la fille de feu dame Clémentine Arsenault et feu monsieur John Dennie. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Janine (feu Ron MacNeil), Lise (Mike Connolly), Sylvie et André (Delphine Ngono); son petit-fils Julien; son arrière-petit-fils Keith; ses belles-sœurs : Françoise Doyon (feu Paul) et Suzanne Leblanc (feu Arthur) ainsi que les membres des familles Dennie et Thivierge, plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel Du Boisé de Pointe Ste-Foy pour la qualité des soins apportés et leur humanisme. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Bonheur Inc., 1411, boulevard Père-Lelièvre, Québec, G1M 1N7 ou à une charité de votre choix.