FORTIER, Marie-Ange, s.c.s.l.



À la Maison Louise-Élisabeth de Lévis, le 27 janvier 2022, à l'âge de 89 ans dont 68 ans de vie religieuse, est décédée Sœur Marie-Ange Fortier (en religion Sœur Marie-de-la-Passion), fille de feu Lorenzo Fortier et de feu Alexina Raymond. Elle était native de St-Joseph de Québec. Elle laisse dans le deuil les membres de sa communauté religieuse, les Sœurs de la Charité de Saint-Louis et leurs personnes associées. Elle était la sœur de feu Jeanne-D 'Arc (feu Raymond Laflamme), Madeleine (feu Jean Mongeau), feu Rosario (feu Jeannette Verret) et feu Jean-Paul (feu Jacqueline Pageau). Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux, nièces, et ses ami(e)s.Elle a été confiée au