BOUTET, Hélène



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 janvier 2022, à l'âge de 67 ans, est décédé madame Hélène Boutet, épouse de monsieur Clément Guay. Elle était la fille de feu Liliane Ferland et de feu Amédée Boutet. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à la, de 13h à 15h.Elle laisse dans le deuil son époux Clément Guay, ses enfants: Simon (Marie-Émilie Paré-Pleau), Marie-Ève (Régis Massé); ses petits-enfants: Alexis, Anne; son frère André (Monique Matte), sa sœur Pauline; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Guay: feu Marcel (feu Monique Hamelin), Françoise (Jacques Morneau), Robert, Raymond (Catherine Martineau), Monique (Louis Bourassa) ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel soignant de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU (pour l'hôpital de l'Enfant-Jésus), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc) G1L 3L5, 418 525-4385.